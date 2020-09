"Jazz italiano per le terre del sisma", secondo giorno di concerti: il programma. Fresu suona con l'orchestra del Conservatorio

La seconda giornata del "Jazz italiano per le terre del sisma" è iniziata con un rito che si ripete dalla prima edizione, quella del 2015, ovvero il concerto davanti il cratere dove sorgeva la Casa dello Studente, luogo simbolo del sisma del 2009 (video sotto).

A esibirsi è stato l'ensemble di Stefano Tamborrino che ha dato vita alla performance Seacup. Prima del concerto, sono intervenuti Corrado Beldì, presidente dell'associazione I-Jazz, e il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi.

Molto positivo il bilancio della prima giornata, iniziata ieri alle 15 alla Fontana delle 99 Cannelle con il concerto solista di Dario Cecchini (sax baritono), seguito dall'esibizione della Crazy Dixie Band, e culminata con il concerto serale a piazza Duomo dell'orchestra del conservatorio Casella insieme al pianista Enrico Intra. Durante l'esibizione, sul palco è salito anche Paolo Fresu (foto sopra).

Anche per la seconda giornata, tutti i concerti saranno a ingresso libero, ma per rispettare le normative anti-Covid sarà necessario prenotarsi tramite la piattaforma Eventbrite al link https://www.eventbrite.it/o/il-jazz-italiano-per-le-terre-del-sisma-30955315945 (in continuo aggiornamento).

QUI il programma di oggi. Tra gli appuntamenti da non perdere, il concerto finale di Fabrizio Bosso e Mauro Ottolini a piazza Duomo alle 20:30.