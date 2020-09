Munda, si attende la nomina del Direttore: ecco i 10 profili in corsa

Il Museo Nazionale d’Abruzzo, nel dicembre scorso, è entrato a far parte della rete dei musei autonomi italiani.

Il Mibact ha inteso così riconoscere la rilevanza del Munda che offre, attraverso la collezione archeologica e quella di dipinti, sculture e oreficerie che vanno dal Medioevo all’età moderna, una testimonianza vitale dell’identità e della storia della cultura della regione Abruzzo. Alcune delle opere custodite nel museo, d'altra parte, sono state recuperate tra le macerie del sisma che ha colpito l’Aquila nel 2009 e restituite alla collettività grazie a complessi interventi di restauro.

"Come è successo per le altre realtà che hanno visto rafforzata la loro autonomia sono sicuro che anche per il Munda s’innescherà un percorso virtuoso che contribuirà alla crescita e allo sviluppo del territorio, facendone un importante attrattore culturale e turistico", ha sottolineato Dario Franceschini al momento del conferimento dell'importante riconoscimento. "La rinascita dell’Aquila passa anche dalla cultura; l’autonomia funziona: in questi anni ha portato sicuramente maggiori visitatori, ma è stata soprattutto un ottimo strumento per modernizzare i musei italiani e rafforzare la tutela e la produzione scientifica. I dati parlano chiaro: l’incrocio tra riforma e qualità dei direttori si è dimostrato un mix vincente per il sistema museale italiano".

I musei autonomi sono scelti in base alla rilevanza dei luoghi e delle collezioni, alle potenzialità di sviluppo, alla distribuzione geografica, agli elementi storico artistici, alla sostenibilità economica, agli impatti sociali sulle comunità. L’autonomia consente di avere maggiori libertà dal punto di vista amministrativo, anche se non sotto il profilo delle assunzioni, e di muoversi con più agilità nel reperimento di fondi, fermo restando che i trasferimenti da parte del ministero non verranno meno.

A seguito del riconoscimento di Museo autonomo, la selezione del direttore avviene a valle di un bando internazionale: l’avviso è stato pubblicato nei mesi scorsi sull'Economist, con l'idea di far concorrere i maggiori esperti di gestione museale.

Ebbene, a seguito delle procedure ne sono rimasti dieci in corsa per la nomina che avverrà entro la fine del mese. Si tratta di: