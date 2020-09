Muspac: il 10 settembre l'inaugurazione della mostra "Il contagio dell'arte"

Giovedì 10 settembre 2020, a partire dalle ore 18,00, presso la sede del MU.SP.A.C. in Piazza d’Arti, sarà possibile visitare la mostra dal titolo "Il Contagio dell’arte".

Nella consapevolezza che il museo è un luogo dinamico, in continua mutazione, un work in progress permanente, la mostra presenta varie tappe della storia della collezione del MU.SP.A.C., dalle prime acquisizioni - incentrate sulle opere degli artisti dell’arte povera (Jannis Kounellis, Mario Merz, Michelangelo Pistoletto), agli ultimi lavori donati da molti artisti per la ricostituzione della collezione permanente danneggiata dal sisma del 2009, fino a nuove proposte che intendono fare il punto sulle ultime ricerche artistiche, attuando sconfinamenti linguistici e metodologici e facendo dialogare tradizione e innovazione, rispetto per la storia e costante attenzione alla contemporaneità, valorizzazione del locale e capacità di confronto con la globalità dei fenomeni artistici e culturali.

La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 17:00 alle 20:00. Ingresso libero.

I locali del Mu.Sp.A.C vengono regolarmente sanificati. Ogni visitatore è tenuto a rispettare le norme di accesso prima della visita ed osservarle durante tutta la sua permanenza all'interno del museo.