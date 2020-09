L'Aquila: Maria Grazia Filetici è la nuova direttrice del Munda

Maria Grazia Filetici è la nuova direttrice del Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila.

Architetto del MiBACT con responsabilità direttive presso il Parco Archeologico del Colosseo, Filetici ha grande esperienza nel campo della gestione di progetti complessi, della tutela, della conservazione e restauro architettonico e valorizzazione del patrimonio culturale in ambito statale.

La nomina arriva a valle del bando internazionale pubblicato dal MiBACT a seguito della decisione del ministero di inserire il Munda nella rete dei musei autonomi italiani, riconoscendone la rilevanza dell'offerta archeologica e di dipinti, sculture e oreficerie che vanno dal Medioevo all’età moderna, una testimonianza vitale dell’identità e della storia della cultura della regione Abruzzo. Alcune delle opere custodite nel museo, d'altra parte, sono state recuperate tra le macerie del sisma che ha colpito l’Aquila nel 2009 e restituite alla collettività grazie a complessi interventi di restauro.

“I musei italiani sono cambiati profondamente in questi anni fino a diventare un’eccellenza, un modello positivo e riconosciuto nel mondo perché a guidarli sono andate le persone giuste attraverso rigorose selezioni internazionali”, le parole del ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini a margine dell'annuncio dei 13 nuovi direttori dei musei autonomi.

I musei autonomi sono scelti in base alla rilevanza dei luoghi e delle collezioni, alle potenzialità di sviluppo, alla distribuzione geografica, agli elementi storico artistici, alla sostenibilità economica, agli impatti sociali sulle comunità. L’autonomia consente di avere maggiori libertà dal punto di vista amministrativo, anche se non sotto il profilo delle assunzioni, e di muoversi con più agilità nel reperimento di fondi, fermo restando che i trasferimenti da parte del ministero non verranno meno.