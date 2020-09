Università, Pezzopane: "Dal Governo contributo di 1 milione e 400 mila euro ad Accademia Belle Arti"

Una bella notizia per L’Aquila, per la formazione e la cultura. Gaetano Manfredi, ministro dell’Universita e della Ricerca, ha firmato il decreto ministeriale che assegna all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila un contributo di 1.320.000 di euro per l’attuazione di interventi d'edilizia, più un altro contributo di 73.113 di euro per il miglioramento delle strutture e della didattica.

"L’obiettivo di rafforzare le nostre strutture formative va perseguito con determinazione", il commento della deputata Pd Stefania Pezzopane. "Ringrazio quindi il ministro per l’attenzione e per aver ascoltato le nostre sollecitazioni, così come importante è il lavoro compiuto dal Presidente Fabrizio Marinelli e dal Direttore dell'Accademia Marco Brandizzi, i quali hanno lavorato per programmare interventi di rafforzamento e rilancio".

I soldi investiti per le istituzioni solide come l’Accademia sono ben spesi, "e si potenzia così la tradizione culturale della nostra Accademia sempre attiva e capace di offrire una alta formazione di qualità", aggiunge Pezzopane. "Una notizia bella che giunge in giorni importanti in cui i vertici dell’Accademia sono impegnati a far ripartire la didattica in presenza e a moltiplicare le nuove attività volte anche al recupero delle opere d’arte".