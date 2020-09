Il talento della giovane abruzzese Elisa Coclite strega XFactor

Si è presentata come fan di Ed Sheeran, capelli verdi e l'aria di chi, su quel palco, era salita quasi per caso.

'Casadilego', il nome d'arte.

Elisa Coclite, 17 anni, ha partecipato alle audizioni di X Factor proponendo uno dei brani più intesi della cantautrice canadese Joni Mitchell, 'A case of you'; una scelta coraggiosa, a dir poco, ai limiti dell'incoscienza, considerata l'età, la profondità del pezzo, la difficoltà dell'esecuzione, accompagnata soltanto dalla chitarra.

E invece, l'esibizione si è trasformata in una sorta di magia che ha travolto i giudici del talent di Sky, con Manuel Agnelli particolarmente commosso e una lacrima che ha solcato anche il volto di Mika. "Io penso che tu sia un grande talento", le uniche parole che il leader degli Afterhours è riuscito a pronunciare.

Elisa Coclite è una perla rara, un talento abruzzese: la ragazza infatti è di Montorio al Vomano; figlia d'arte, la mamma Alessia Martegiani - che l'ha accompagnata alle audizioni - è una cantante, il papà Massimiliano Coclite è diplomato in pianoforte e jazz presso i Conservatori di Teramo e Bari con il massimo dei voti e la lode, si è poi diplomato presso l’Accademia Musicale Pescarese nel corso triennale di alto perfezionamento pianistico con il Maestro M. Marvulli ed oggi, tra le altre cose, ha una cattedra al Conservatorio 'Casella' dell'Aquila.

Insomma, un talento straordinario sbocciato tra le note. "Non amo i talent, mai pensato di far partecipare Eli" ha scritto Alessia Martegiani su facebook commentando i video che stanno circolando da ieri sera in rete, con l'esibizione di Elisa che ha surclassato gli altri concorrenti. "Durante il lockdown l'hanno beccata su Instagram e lei ha deciso di dire sì. Eli ha talento e lo so da sempre, e noi non avremmo avuto nessuna possibilità economica di sponsorizzarla. Ci sono persone più fortunate in questo senso. È un gioco, lei lo sa. Domani a Senigallia ha un concerto pianistico, suona tutti e 4 i tempi di una sonata di Beethoven".

Una magnifica scoperta.

Elisa Coclite, ieri sera, ha regalato un paio di minuti di emozioni intensissime, non solo agli appassionati di musica; merce rara, in televisione.