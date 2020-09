L'Aquila: 15esima uscita ecologica per 'Ju parchetto con Noi'

L’associazione “Ju Parchetto con Noi” organizza per mercoledì 23 settembre a partire dalle ore 10:30 un intervento di raccolta rifiuti in via On. G. Saragat, nell’area verde nei pressi della fermata autobus AMA, di fronte “In’s Mercato”.

E' la quindicesima uscita della campagna ecologica per Ju Parchetto con Noi, sempre in stretta collaborazione con il Settore Ambiente del Comune dell’Aquila che sostiene l’iniziativa e con l’ASM spa che, oltre a fornire il materiale utile alla raccolta, si occupa dello smaltimento dei rifiuti.

Sono ben accetti volontari ed è gradita la conferma di partecipazione.

A tutti i partecipanti saranno messi a disposizione dall’associazione guanti, mascherine e gel igienizzante mani.