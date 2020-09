Jane’s Walk L’Aquila su NewsTown: Street Science edition

Per questa settimana ci prendiamo una pausa dalle interviste: è l’occasione per dare notizia della prima Jane’s Walk in presenza di questo 2020.

Accadrà durante Street Science che si svolgerà in centro all’Aquila dal 24 al 26 settembre.

Per passeggiare insieme, vi diamo appuntamento alle ore 17.00 di venerdì 25 settembre in Piazza Duomo, all’altezza della fontana di Capo Piazza (davanti l’accesso del tunnel per il terminal di Collemaggio). Questa nuova passeggiata attraverserà alcuni luoghi e alcuni spazi significativi per la ricostruzione e dunque per il dibattito cittadino.

Ne discuteremo strada facendo e sostando in 5 tappe, durante le quali verranno esposti alcuni risultati di ricerche scientifiche in corso e approfondiremo alcuni temi legati a quei luoghi, riprendendo in mano un paio di utili strumenti partecipativi: 2 questionari che hanno lo scopo di sollecitare la discussione e formulare ipotesi e conclusioni relative a interventi urbanistici possibili.

I risultati di questa promenade architecturale saranno riportati nella pubblicazione della prossima settimana e faranno parte di una ricerca in corso in ambito urbanistico.

Oggi invece vi illustriamo la passeggiata secondo tema, percorso e modalità.

1. Tema: QUALE CITTA’ PUBBLICA? Abbiamo scelto di inquadrare all’interno di questo ampio capitolo tutte le questioni legate all’urbanità aquilana che possono essere di interesse scientifico, divulgativo e di stringente attualità;

2. Percorso:

a. ritrovo ore 17.00 in Piazza Duomo, prima tappa: presentazione del percorso, del questionario, del toolkit e delle misure anti-covid obbligatorie;

b. percorrendo la Villa Comunale, la nuova Piazza dell’Emiciclo e viale Collemaggio, arriveremo preso la futura sede della Casa delle Donne, seconda tappa;

c. entreremo poi nel Parco di Collemaggio, seguiremo il viale principale e faremo sosta a Casematte – 3e32: terza tappa;

d. uscendo dal parco, proseguiremo su via Strinella fino a Porta Leoni: quarta tappa;

e. proseguiremo verso via Zara, via Castello, Via Garibaldi fino a Palazzo Ardinghelli: quinta e ultima tappa.

3. Modalità:

a. PARTECIPANTI: chiunque è la benvenuta ed il benvenuto; ciascun partecipante porterà con sé mascherina, igienizzante e penna/matita; a ciascun partecipante sarà distribuito un questionario di valutazione dello spazio pubblico di sosta; nell’ultima tappa sarà fornito un secondo elaborato per la valutazione qualitativa di alcuni indicatori prestazionali riferiti al sistema di spazi pubblici percorsi; a ciascun partecipante verrà chiesto di fotografare gli aspetti significativi dello spazio pubblico in cui sosteremo: una foto per un massimo di 2 dettagli positivi da valorizzare e 2 negativi da cambiare; le foto verranno raccolte (pubblicandole direttamente sulla pagina Facebook ed Instagram di Jane’s Walk L’Aquila) insieme ai questionari cartacei (compilati sul posto); ne faremo un report da discutere nel successivo incontro;

b. WALK LEADER, Quirino, Silvia, Clarissa, Lorenzo, Chiara, Antonella, Valeria: esorteremo al rispetto delle regole anti-covid; daremo chiarimenti e raccoglieremo spunti; terremo i tempi degli interventi;

c. INTERVENTI: in ogni tappa ciascun partecipante può prendere la parola, restando nei due minuti; interazioni libere durante il percorso; per ogni tappa saranno toccati due o tre temi, presentati da una delle associazioni co-organizzatrici; lungo il percorso e nelle soste potremo coinvolgere i e le passanti per invitarli ad unirsi alla passeggiata e alla discussione. Scaricate la app dello Street Science per poter seguire gli eventi che vi interessano e iscrivervi a quelli che lo prevedono.

Buona settimana dello Street Science a tutte e tutti.