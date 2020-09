Tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati: il 25 settembre seminario a L'Aquila

“Sviluppi e prospettive della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in Abruzzo” è il titolo del seminario promosso dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza all’Aquila venerdì 25 settembre prossimo dalle ore 16 al Palazzo dell’Emiciclo della Regione. L’iniziativa rientra nel progetto di monitoraggio avviato con le risorse europee del Fondo asilo, migrazione e integrazione (Fami) 2014-2020.

Sarà presentato nell’occasione il vademecum dei rapporti tra tutori volontari e comunità abruzzesi, redatto e condiviso dagli stessi tutori e comunità. Verrà inoltre illustrata da esperti del settore l’importanza della condivisione e del supporto tra tutori.

Infine la presidente del Tribunali per i minorenni, Cecilia Angrisano, e la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Maria Concetta Falivene, approfondiranno le prospettive future del sistema di tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati in Abruzzo. A portare i saluti istituzionali saranno il prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, e il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo.

In Abruzzo al 31 agosto scorso risultavano presenti in tutto 100 minori stranieri non accompagnati dei quali, secondo i dati del Ministero del lavoro, 49 in provincia dell’Aquila, 26 in quella di Pescara, 19 a Chieti e 6 a Teramo. La metà ha meno di 16 anni. Tre sole le femmine. La nazione più rappresentata è l’Albania, seguita dal Bangladesh. Fino al 2019 sono stati formati in tutto 96 aspiranti tutori volontari, 89 dei quali si sono dichiarati disponibili a essere iscritti negli elenchi tenuti dal tribunale per i minorenni per essere abbinati fino a un massimo tre minori stranieri non accompagnati.

Per partecipare gratuitamente al seminario è necessario iscriversi inviando un’email, entro il 24 settembre, ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Saranno ammessi massimo 30 partecipanti.

L’evento sarà comunque trasmesso in streaming su Facebook qui e qui .