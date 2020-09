L'Aquila: il 24 settembre a piazza Duomo proiezione di un docufilm su Marcello Vittorini

Giovedì 24 settembre, alle ore 18, nella Tensostruttura a Piazza Duomo, come prologo all’edizione 2020 di Univaq Street Science, si terrà la proiezione di un video sulla figura e l'opera dell'ingegnere e urbanista Marcello Vittorini, attraverso le immagini del suo archivio.

Il documentario è stato realizzato dall’Ufficio Comunicazione web e social network dell’Ateneo con il coordinamento della professoressa Angela Marino, curatrice dell'Archivio Vittorini, e dell'architetta Valeria Lupo, autrice della monografia da poco pubblicata che conclude il lungo lavoro svolto sull'Archivio che l'importante progettista ha donato poco prima del sisma del 2009 al Dipartimento di Architettura e Urbanistica della ex Facoltà di Ingegneria ed oggi confluito nel Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Architettura ed Ambientale. Il cospicuo Archivio documenta l'attività svolta in Italia e all' estero dal dopoguerra fino al nuovo millennio.

Il dottorato sul Recupero del corso di laurea in Edile - Architettura ha portato avanti, insieme al lavoro di riordino e catalogazione, anche una attività di Convegni e seminari per avviare la necessaria opera di divulgazione su una figura cosi significativa per l'Aquila e per il paese.

Ora, terminato l'inventario dell'Archivio Vittorini è possibile avviare un’operazione di approfondimento delle tematiche architettoniche ed urbane da cui potrà emergere una valutazione innovativa della cultura italiana nel dopoguerra.

L’Archivio donato all’Ateneo aquilano è uno strumento particolarmente idoneo sia ad attività di formazione che di ricerca per i futuri ingegneri o architetti, in virtù dello stile di lavoro di Vittorini, che ha lasciato nell'Archivio una metodologia esemplare attraverso la quale si trasmette la processualità dell'itinerario di progettazione, le sue fasi complesse e articolate, fino alla realizzazione, anche tecnica e costruttiva delle opere.