Giornate europee del patrimonio 2020, le iniziative dell'Archivio di Stato dell'Aquila

L'Archivio di Stato dell'Aquila, con le sezioni di Avezzano e Sulmona e con tre iniziative diverse, aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio, manifestazione promossa nel 1991 dal Consiglio d’Europa, che nel segno della cultura vuole unire tutti i milioni di cittadini europei e favorire il dialogo tra le nazioni.

Quest'anno il tema delle Giornate Europee del Patrimonio è "Hearitage and Education".

Archivio di Stato dell'Aquila, sabato 26 settembre ore 9.00 – 13.00

Mostra documentaria "Storia e arte negli antichi documenti dell'Archivio civico aquilano"

In mostra documenti che racchiudono la storia civile, religiosa, sociale ed economica della città e del suo territorio, impreziositi da ricchi decori e miniature che ne esaltano l'importanza. Essi appagano il bisogno di conoscenza e nel contempo gratificano la vista ed il desiderio di bellezza con vere e proprie opere d'arte.

Sezione di Archivio di Stato di Avezzano, sabato 26 settembre ore 15.30 - 19.30

Mostra documentaria "Espressioni artistiche nelle pagine dei catasti antichi marsicani"

I catasti antichi, formidabili fonti per la storia socio-economica delle comunità territoriali, vengono presentati sotto la prospettiva dell'arte; aspetto inusuale, ma non meno coinvolgente ed affascinante di quello propriamente storico. Saranno esposte pagine dei catasti antichi marsicani provenienti dagli archivi storici dei Comuni di Avezzano, Collelongo, Sante Marie e Tagliacozzo, pagine con capilettera finemente e artisticamente lavorati, arricchiti con elementi antropomorfi, zoomorfi reali e fantastici, ma anche con disegni colorati, "fumetti" ante litteram, intestazioni "parlanti" e così via. Espressione di un'arte, forse ingenua, certamente genuina, immediatamente iconica e realistica.

Sezione di Archivio di Stato di Sulmona, sabato 26 settembre ore 9.00 - 13.00

Visite guidate ai fondi archivistici.

Nel rispetto delle regole riguardanti le misure di sicurezza sanitaria anti-Covid19, gli ingressi saranno contingentati e per accedere all'Istituto sarà obbligatorio indossare la mascherina.