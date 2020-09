L'Aquila, il Covid non ferma Street Science: a piazza Duomo quinta edizione dell'evento Univaq nato per promuovere la diffusione della cultura scientifica. Il programma

Il Covid non ferma Street Science.

La quinta edizione dell'evento organizzato dall'Università dell'Aquila per promuovere la diffusione della cultura scientifica (la sesta, se si conta anche quella del 2015, quando però era ancora tutt'uno con sharper e si chiamava "Notte europea dei ricercatori") - apertasi ieri sera con un prologo (un docufilm sull'archivio dell'architetto e urbanista Marcello Vittorini) - entra nel vivo oggi, sebbene con un format ridotto, che prevede eventi esclusivamente all'aperto e in Piazza Duomo.

IL PROGRAMMA (scaricabile anche QUI).

25 SETTEMBRE

– “Jane’s walk”, centro storico, dalle 17 alle 19

– “Pop-up” con i docenti e ricercatori UNIVAQ, Piazza Duomo, dalle 15 alle 23

– “Sostenibilità e UNIVAQ” a cura di Gabriele Curci, gazebo di Piazza Duomo, dalle 15 alle 23

– “Storia dell’Aquila a piedi”, a cura di Alfonso Forgione, ass.culturale “Semi sotto la pietra” e guide turistiche locali. Visite al Castello, San Bernardino e San Silvestro dalle 16 alle 20

– “Pinkamp premiazione”, con protagoniste studentesse, sindacalisti e docenti universitari, tensostruttura di Piazza Duomo, dalle 14,30 alle 17

– Spettacolo teatrale “Concertus Serafino Aquilano”, cortile di Palazzo Cricchi-Rosati, ore 18

– “Le Cosmicomiche”, cortile di Palazzo Cricchi-Rosati, ore 19

– Lancio Pallone sonda: lancio di un pallone sonda da Preturo, con diretta su schermo presso la tensostruttura di Piazza Duomo

– “Le fake news, nella storia e nella scienza, ospiti Amedeo Feniello, Simone Gozzano, Walter Quattrociocchi, Giovanni Rezza, moderatrice Daniela Rosone. Tensostruttura di Piazza Duomo, ore 17,30

– “Chiarino Vintage Radio – la ricerca on air”, a cura di docenti e ricercatori UNIVAQ, Piazza Chiarino dalle ore 20 (in diretta su Radio L’Aquila 1)

– “DNA, che spettacolo la scienza”, ospiti Patrizio Arpetti, Anna Aureli, Anna Salvioni dell’AIRC (Fondazione per la ricerca sul cancro), tensostruttura di Piazza Duomo, ore 21,30

– “Le donne e la scienza”, ospiti Gabriella Greison, Paola Inverardi, Alessandra Minello, moderatore Nello Avellani. Tensostruttura di Piazza Duomo, ore 21,30

26 SETTEMBRE

– “Oltremet”, tensostruttura di Piazza Duomo, ore 9

Qui è possibile scaricare l'autocertificazione Covid necessaria per partecipare. Per molti eventi è obbligatoria la prenotazione utilizzando l'app Street Science (scarica l'app) (gli eventi con prenotazione sono indicati nel programma con un asterisco *)

Indicazioni per i partecipanti a Street Science 2020

In considerazione dell'emergenza COVID-19, di seguito sono riportate le indicazioni per una partecipazione in sicurezza agli eventi previsti a Street Science 2020 nel rispetto delle prescrizioni emanate dagli organi preposti:

- a tutti i partecipanti agli eventi con autocertificazione verrà misurata all’ingresso la temperatura. In caso questa sia superiore a 37.5°C l’ingresso all’evento sarà vietato;

- per l'ingresso a tutti gli eventi è obbligatorio l’utilizzo di una mascherina, correttamente indossata per tutta la durata della presenza;

- mantenete sempre la distanza di sicurezza dagli altri presenti (di almeno 1 metro all’interno degli eventi e di 1,5 metri nelle code);

- evitare gli assembramenti;

- utilizzate il gel disinfettante presente all’ingresso di tutti gli eventi;

- per molti eventi è obbligatoria la prenotazione utilizzando l'app Street Science da scaricare dagli store iOS o Play Store (gli eventi con prenotazione sono indicati con un asterisco *);

- il numero massimo dei partecipanti è indicato per ogni evento;

- in caso di disponibilità di posti, ci si potrà prenotare all’ingresso con l’aiuto dei volontari;

- per tutti gli eventi con prenotazione è obbligatorio scaricare e compilare il modulo disponibile sulla app. che serve sia come autocertificazione che per un eventuale tracciamento;

- si raccomanda la massima puntualità, per evitare ritardi.