Musica: è uscito "Età acerba", il nuovo disco degli aquilani Crank!. Guarda il video di "würm"

E' uscito il videoclip di würm, brano tratto da Età acerba, il nuovo album dei Crank!, rock band aquilana composta da Gianluca Racano (basso), Andrea Galeota (chitarra), Marco Perazza (chitarra), Luca De Sanctis (voce e chitarra) e Giovanni "Bocca" Piccoli (batteria).

Il gruppo nasce in origine nel lontano 1998. Scioltosi e rimasto per anni in stand-by, si è ricostuito nel 2018.

Età acerba è stato prodotto da I Temporali, tranne würm, prodotto dalla Rec di Fabio Marchetti. Il video di würm è una produzione Hey Doc per la regia di Diego La Chioma.