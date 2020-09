A L'Aquila va in scena "Open lo spettacolo" ispirato alla leggenda del tennis Andre Agassi

Domenica 4 ottobre alle ore 17 a L’Aquila, presso il Nino Centro Tennis (Ex Enel) in Via Ettore Moschino, 8, ci sarà il debutto in prima rappresentazione assoluta della nuova produzione artistica dell’associazione culturale I Guastafeste: “OPEN Lo spettacolo”.

Open è l’evento teatrale che si ispira alla biografia del grande tennista Andrè Agassi, è un lavoro dalla regia condivisa che vede sul “campo da tennis” il trio composto dall’attore Marco Valeri e dai musicisti Giancarlo Inobeat Tiboni e Stefano Gas Valeri.

Lo spettacolo

OPEN lo spettacolo, parla di tennis, o meglio parla di noi, di tutti noi attraverso l'esperienza tennistica. Parla del coraggio e di come ognuno dovrebbe rivendicare il proprio diritto di scegliere, di vivere, di perseguire quel coraggio, di non tradire la propria natura e di come e perché trovare ispirazione. Parla dei dilemmi eterni dell'uomo e della domanda che torna sempre sia che tu sia un attore, un tennista,un musicista, un compositore, un ingegnere: perché? OPEN parla di come un ragazzino da un luogo sperduto di un deserto nel mondo abbia iniziato a sua insaputa una rivoluzione tennistica, logica, estetica, biologica, umana, e sorprendendo di volta in volta sempre tutti abbia messo poi ogni pezzo necessario del suo intimo puzzle, proprio dove sentiva che voleva che andasse a incastrarsi. E noi?

Per le prenotazioni: 328 0822365.