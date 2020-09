L'Aquila, torna la "Festa del cioccolato"

Quattro giorni, dal primo al quattro ottobre, per ammirare e gustare creazioni interamente a base di cioccolato artigianale. Partirà domani dall'Aquila il tour del cioccolato, la fiera che porta in giro per il Paese l'antica arte dei maestri cioccolatieri.

L'iniziativa, che nel rispetto delle normative anti contagio si svolgerà quest'anno in forma ridotta, vedrà arrivare nel capoluogo 13 espositori, presenti dalle 9 di mattina fino a tarda serata su corso Vittorio Emanuele, per un lungo fine settimana in cui il protagonista assoluto sarà il cioccolato artigianale.

Tra gli stand si potranno ammirare delle vere sculture realizzate con il cioccolato, usato per riprodurre anche oggetti di uso quotidiano come caffettiere, scarpe e utensili. Sarà inoltre possibile partecipare, ma solo su prenotazione, a laboratori gratuiti per scoprire i segreti e la storia del cioccolato artigianale italiano, considerato il migliore in Europa.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune dell'Aquila, è stata presentata stamattina a Palazzo Fibbioni, sede centrale dell'Ente, dal vice sindaco Raffaele Daniele e da Guido Napoli dell'associazione Choco Amore, promotrice dell'iniziativa.

"Dopo il lungo stop imposto dall'emergenza Covid, non potevamo che ripartire dall'Aquila, città simbolo di risilienza e rinascita - il commento di Guido Napoli che ha inteso sottolineare anche il significato culturale dell'iniziativa, "quello di riportare nelle piazze italiane il cioccolato artigianle e l'arte dei maestri cioccolatieri, una tradizione che con i prodotti industriali rischia di andare persa".

"L'iniziativa è l'ennesima dimostrazione che il capoluogo non vuole arrendersi di fronte alla pandemia - ha detto il vice sindaco Daniele - Ringrazio tutta la struttura comunale e promotori della manifestazione per lo sforzo organizzativo che ha permesso di portare qui una fiera dedicata a un prodotto di assoluta eccellenza e qualità".