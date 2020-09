Riapre TeatroZeta, la presentazione della nuova stagione con Fabrizio Bosso

Ripartono le attività di TeatroZeta che giovedì, 1 ottobre a partire dalle 18, inaugura la nuova stagione al Parco delle Arti di via Rodolfo Volpe, in località Monticchio.

Ospite d'eccezione della serata sarà il trombettista Fabrizio Bosso in concerto con la sua jazz band.

“Dopo il drammatico periodo che ha segnato molti teatri, cinema e luoghi d’arte, nonostante la difficile situazione ancora in corso a causa dell’ epidemia da Covid-19, dopo un lungo ed attento ammodernamento della sala teatrale e cinematografica e dopo la costruzione di un nuovo padiglione - si legge in una nota - il Cinema Teatro Zeta, sarà ancora più grande e confortevole per offrire agli utenti un nuovo “spazio per la cultura” per nuove proposte in campo multidisciplinare”.

TeatroZeta è diventato negli anni un vero e proprio polo culturale che, oltre alla stagione teatrale che ogni anno si compone di produzioni proprie e non, ospita proiezioni cinematografiche, laboratori e spettacoli per bambini.

Per partecipare all'evento e al fine di rispettare le restrizioni e le norme in merito al contenimento dell'epidemia da Covid-19, è necessario prenotarsi all'indirizzo email, o telefonando allo 0862/67335 o al 329/7488830.