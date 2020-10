Doppi turni e niente abbonamenti: ecco come ripartirà la Barattelli

Doppi turni, concerti più brevi, niente campagna abbonamenti.

Sono le contromisure ai vincoli imposti dall’emergenza Covid che la società aquilana concerti Barattelli ha dovuto studiare per far partire la nuova stagione, la 75ª della propria storia.

Il programma - presentato all’Aquila dal direttore artistico dell’ente Fabrizio Pezzopane, dal presidente e dal vice presidente, rispettivamente Giorgio Battistelli e Leonardo Nardis, dal sindaco Pierluigi Biondi e dalla deputata Stefania Pezzopane - conta 29 concerti, alcuni dei quali sono quelli cancellati lo scorso anno per via del lockdown.

Si inizia sabato 10 ottobre con il concerto di Mario Brunello, violoncellista di fama mondiale (è stato l'unico italiano a vincere, nel 1986. il premio internazionale Čajkovskij a Mosca), che proporrà alcune sonate di Bach. Brunello si esibirà, eccezionalmente, in quattro spettacoli: i primi due in sono in programma sabato 10 ottobre alle 16:30 e alle 19 e gli altri due domenica 11, agli stessi orari.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO

I doppi turni saranno una costante per tutta la stagione: una soluzione obbligata, vista la ridotta capienza dell’Auditorium del Parco, che potrà ospitare al massimo, a causa del distanziamento fisico imposto dai protocolli Covid, 75 spettatori.

Sempre causa Covid, ha fatto sapere il direttore artistico Fabrizo Pezzopane, la società ha dovuto rinunciare alla campagna abbonamenti. Sarà possibile comprare i biglietti solo tramite acquisto diretto prima di ogni concerto, prenotandoli telefonicamente dal martedì al venerdì e ritirandoli all’auditorium un’ora prima degli spettacoli. I titolari dell’abbonamento della scorsa stagione, quella interrotta dal lockdown, avranno comunque diritto a una riduzione sul prezzo, che sarà di 5 euro (tutti gli altri invece ne pagheranno 10).

“Ringrazio tutti gli artisti che, dimostrando grande sensibilità, hanno accettato la soluzione dei doppi turni, senza chiedere aumenti del cachet e anzi in alcuni casi riducendolo” ha detto Fabrizio Pezzopane.

Otto dei 29 concerti sono inseriti all’interno di BTHVN 2020, il cartellone di celebrazioni per i 250 anni della nascita di Ludwig van Beethoven.

E a proposito di tributi, ce ne sarà uno anche a John Lennon, nell’anno del quarantesimo anniversario della morte. John Lennon (Fluxus) Tribute, questo il nome dello spettacolo, vedrà la compositrice e cantante Cristina Zavalloni esibirsi con un'énsemble di musicist mlto variegatoi. Il concerto, peraltro, si terrà proprio l’8 dicembre, il giorno in cui Lennon venne assassinato nell’androne della sua casa di New York.

Altro omaggio sarà quello che Laura Morante, insieme a Marco Fabbri (bandoneon), Massimo Repellini (violoncello) e Stefano Giavazzi (pianoforte), terrà domenica 21 marzo 2021 in onore di Astor Piazzolla, di cui, il prossimo anno, ricorrerà il centenario della nascita.

“Bisogna capire che il cambiamento che ci ha travolto non durerà sei mesi ma sarà molto più lungo” ha detto Battistelli “Per questo occorre trovare soluzioni strutturali, non toppe, per ripensare completamente il modo di fare cultura, dal teatro alla musica. Pur consapevoli di tutte le difficoltà, occorre avere un atteggiamento improntato alla creatività e non alla lamentatio. Se potessimo riassumere la nuova stagione con una frase direi che uno slogan appropriato può essere ‘Oltre il muro’, che rende bene l’idea della presenza dei limiti ma anche della volontà di superarli”.