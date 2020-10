Univaq: tavola rotonda internazionale online su emergenza Covid

Il gruppo “TMS – Thursday Morning Science”* dell’Università degli Studi dell’Aquila annuncia che il 5 ottobre, alle ore 17, si svolgerà sulla piattaforma Teams dell’Università e sul sito http://www.e-learning.univaq.it/tms una tavola rotonda sul COVID-19 dal titolo “What scientists should know to prevent COVID-19 second wave and save lives”

All’evento prenderanno parte in qualità di relatori alcuni tra i massimi esperti del settore: il Prof. Alberto Mantovani, Vice Rettore per la ricerca presso Humanitas University (Milano) e Presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca ed il Prof. Tadataka Yamada di Frazier Healthcare Partners (California, USA), ed ex Presidente del programma globale per la salute per la fondazione “Bill & Melinda Gates”.

L’evento sarà moderato dal Prof. Nicola Petrosillo, direttore del Dipartimento Clinico e di Ricerca in Malattie Infettive all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma e dalla Prof. Anna Maria Teti, Professore di istologia presso l’Università degli Studi Dell’Aquila, organizzatrice dell’evento.

"La pandemia da COVID-19" si legge in una nota dell'ateneo "ci ha costretti a rivedere il nostro stile di vita, le nostre abitudini personali e quelle lavorative. Tutti i giorni siamo bombardati da informazioni riguardo il numero di infetti, le tendenze epidemiologiche ed i vaccini sperimentali. Ma quale è la realtà dei fatti? Ci sarà una seconda ondata? Riusciremo a produrre un vaccino efficace? Spesso le informazioni che riceviamo sono imprecise o addirittura errate, perciò il gruppo TMS di UNIVAQ ha deciso di incontrare gli Esperti del settore, in una tavola rotonda nella quale si cercherà di dare un’immagine quanto più vicina alla realtà, e contrastare l’ondata di notizie false che circolano sull’argomento".

L’evento, come tutti gli eventi del TMS, rilascia crediti universitari per gli studenti Univaq si svolgerà in lingua inglese, ed avrà carattere scientifico-divulgativo.

Per partecipare: http://www.e-learning.univaq.it/tms

*Il gruppo: “TMS – Thursday Morning Science” dell’Università degli Studi dell’Aquila, coordinato dalla Prof.ssa Anna Maria Teti, è formato da professori, ricercatori, studenti ed appassionati di scienza, che si riuniscono ogni settimana (al momento telematicamente) per parlare di scienza. Le riunioni si svolgono in lingua inglese ed hanno lo scopo di promuovere la cultura scientifica, la conoscenza dell’inglese e la collaborazione tra gruppi di discipline diverse. Infatti nel TMS si parla non solo di medicina e biologia, ma anche di astrofisica, chimica, archeologia e molto altro. Visitate il sito https://tmsunivaq.wixsite.com/discab per essere informati sui nostri eventi settimanali e per unirvi a noi.