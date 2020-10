"Libertà per Dana": mercoledì 7 ottobre presidio davanti la Prefettura

Dana Lauriola è stata arrestata lo scorso 17 settembre.

Sono andati a prelevarla nella sua casa di Bussoleno per recluderla nel carcere Le Vallette a Torino.

Dana fa parte di quella comunità che in Val di Susa da trent'anni combatte contro la realizzazione del TAV Torino - Lione. Non è una criminale, non è una persona pericolosa, è una donna che lotta, come fanno tante e tanti altri che si oppongono a quei progetti che mettono a rischio la salvaguardia dei territori in cui vivono.

È stata arrestata per un'azione compiuta nel marzo 2012 sull'autostrada Torino-Bardonecchia, quando centinaia di attiviste e attivisti NoTav misero in atto un'azione semplicemente dimostrativa, assolutamente pacifica, lasciando passare gratuitamente qualche decina di automobili.

Dopo 8 anni sono andati a prenderla, rifiutandole tutte le misure alternative, condannandola a due anni di carcere.

Si legge, tra le varie motivazioni, che Dana non avrebbe mai manifestato "pentimento", non si sarebbe allontanata negli anni né dal movimento NoTav né dalla sua casa di Bussoleno, dove “potrebbe proseguire la propria attività di proselitismo e di militanza ideologica“.

Esprimere dissenso pacificamente non può essere punito con il carcere, come ha sottolineato anche Amnesty International.

Quello che possiamo fare noi è raccontare la storia di Dana e chiedere la sua liberazione. Non fingiamo di non sapere cosa accade intorno a noi, non voltiamoci dall'altra parte. Sosteniamo Dana, insieme a tutte le donne e gli uomini che in questo momento sono rinchiusi in carcere solo per aver disobbedito a leggi ingiuste o manifestato pacificamente in difesa dei propri territori.

Mercoledì 7 ottobre manifesteremo anche a L'Aquila per chiedere la sua liberazione. Appuntamento alle ore 18 davanti alla Prefettura in Corso Federico II.

Aderiscono: Amnesty International, Associazione Donatella Tellini, Associazione Donne TerreMutate, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Associazione Nazionale Perseguitati Polilitici Italiani Antifascisti, CaseMatte/3e32, Circolo ARCI Querencia, Collettivo Fuori Genere, Link Studenti Indipendenti, Movimento Giovanile della Sinistra, Partito Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Sinistra Italiana, Unione Degli Studenti, A.S.D.United L’Aquila.