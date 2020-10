"Stratopico!": il 20 ottobre Geronimo Stilton a L'Aquila alla libreria Colacchi

Il 20 ottobre, Geronimo Stilton, il celebre topo-giornalista le cui avventure sono pubblicate dalla casa editrice Piemme, sarà all'Aquila alle 17, alla libreria Colacchi (corso Vittorio Emanuele) per festeggiare i suoi 20 anni.

La libreria aquilana è una delle sei librerie italiane selezionate per celebrare il compleanno.

Nato nel 2000 dalla fantasia di Elisabetta Dami, Geronimo Stilton è protagonista di una serie di libri tradotti in 49 lingue, che in due decenni hanno venduto 161 milioni di copie nel mondo, di cui 36 in Italia.

A causa della situazione emergeziale in corso bisognerà prenotarsi al numero 086225310 per assistere allo spettacolo che avvera’ nei locali eventi della libreria, a seguire sarà possibile il firmacopie in libreria anche per chi non avesse prenotato. "Siamo felici di ospitare Geronimo" dice lo staff della libreria Colacchi "e che sia di buon auspicio per ricominciare gli incontri in libreria".