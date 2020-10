Spazio Rimediato: il 9 ottobre la presentazione di "Aneddoti", primo album dell'abruzzese Francesco Torge

Da oggi mercoledì 7 ottobre è disponibile su tutte le piattaforme streaming e digital stores “ANEDDOTI”, il primo disco del cantautore abruzzese Francesco Torge anticipato dal singolo “Tutto in un istante”, il cui videoclip è stato realizzato da Impressione Studio Creativo.

Il primo lavoro discografico di Francesco Torge sarà presentato dal vivo dal magazine online The Walk of Fame, specializzato nel settore, il prossimo 9 ottobre a partire dalle ore 21 all’interno di Spazio Rimediato, uno spazio culturale dedicato all’arte, alla musica e al teatro nel centro storico della città dell’Aquila.

Completamente autoprodotto, “Aneddoti” si compone di sette brani che sono lo specchio di riflessioni, spesso inconsce, di umori quotidiani e di veri e propri aneddoti che insieme creano il sound dell’intero componimento. Queste sette pillole di stati d’animo diversi, tutti scollegati tra loro, danno vita ad un disco che non ha nulla a che vedere con un concept album.

“Il titolo del disco – afferma Francesco Torge – nasce durante una serata tra amici. Uno di loro disse una frase che mi colpì particolarmente, tanto da essere inserita in ‘Tanto son qui’, uno dei brani del disco. Da ‘ non ci sono aneddoti nell’aria, non ci sono corpi giù in città’ è venuto fuori ‘Aneddoti’”.

“Questa canzone, per come era originariamente strutturata, non avrebbe nemmeno dovuto far parte del mio primo album – spiega Francesco Torge – Un giorno poi insistendo su di essa è venuto fuori il tanto atteso ritornello e mi è giunta un’apertura in maggiore che mi ha permesso di mantenere lo stesso riff della strofa. Questo brano sembra rivolgersi ad una donna ma in verità non c’è questo collegamento. C’era solo la voglia di relazionarmi con qualcosa di forte”.

Biografia

Francesco Torge, classe 1990, è un cantautore e chitarrista di Avezzano (AQ). Da giovanissimo inizia a coltivare la passione per la musica, ascoltando soprattutto i Nirvana e Kurt Cobain. Talmente forte l’interesse per la musica che inizia a suonare la chitarra da autodidatta per poi proseguire insieme al maestro Marchio Marchionni, chitarrista di Dodi Battaglia. Superati i vent’anni, Francesco Torge inizia a dedicarsi anche al componimento di canzoni personali, di volta in volta sempre dai testi più complessi e sviluppati. Partecipa a contest musicali come “Borgo in canto”, “Canta Civita” e “Singer Art”, nonché diversi live all’interno di eventi locali e sul territorio abruzzese. Ad ottobre 2020 sarà disponibile il primo disco autoprodotto “Aneddoti” registrato presso “Colonna Sonora Studio”, grazie alla collaborazione di Marchio Marchionni, Fabio Colella, Fabrizio Porrini e Walter Cerasani.