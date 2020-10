L'Aquila: presentazione del libro "Noi partigiani" nel ricordo di Carla Nespolo

Venerdì 9 ottobre, all’Aquila, all’auditorium Ance, alle 18, si terrà l’evento organizzato dall’Anpi (Associazione nazionale partigiani) Noi partigiane, presentazione “al femminile” del libro Noi partigiani, scritto da Gad Lerner e Laura Gnocchi.

La presentazione sarà dedicata alla memoria di Carla Nespolo, la presidente nazionale dell’Anpi scomparsa pochi giorni fa.

“Noi partigiani” si legge in una nota dell’Anpi “è un libro emozionante che raccoglie alcune delle più suggestive testimonianze di partigiani e partigiane ancora in vita e che rappresenta un memoriale della Resistenza italiana, una memoria storica viva e una lezione per il futuro che ci attende. L’Anpi nazionale ha contribuito al progetto ambizioso e suggestivo che – insieme a questa straordinaria pubblicazione - si è tradotto nel programma televisivo “La scelta” trasmesso su Rai3 lo scorso 25 aprile con le videointerviste di molti partigiani e partigiane ed anche in un enorme Archivio che raccoglie tutti i racconti di quella epopea”.

“L’incontro che si svolger all’Aquila sarà una presentazione del libro “al femminile”: dedicata esclusivamente alle storie delle partigiane, attraverso gli interventi di donne e ragazze aquilane e abruzzesi che, prendendo spunto dalle testimonianze del libro, racconteranno come loro stesse interpretano oggi, nella quotidiana esperienza di vita - nel lavoro, nello studio e nella società - quei valori di libertà, di riscatto e di impegno civile che la lotta di Liberazione ha esaltato”.

“L’evento sarà dedicato alla memoria di Carla Nespolo, la Presidente nazionale Dell’Anpi scomparsa qualche giorno fa e che ha dedicato tutta la sua vita alle battaglie democratiche per un’Italia più giusta”.