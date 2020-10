Concorso nazionale di scrittura "Che Storia", premiata classe del liceo classico Cotugno

L’Auditorium della Biblioteca nazionale centrale di Roma ha ospitato lunedì 12 ottobre 2020 la cerimonia di Premiazione del Concorso Nazionale di narrazione storica “Che storia!” giunto alla sua terza edizione e sostenuto, tra gli altri, dall’Accademia dell’Arcadia.

Molte le personalità intervenute a salutare gli astanti e quanti, per ragioni di sicurezza, hanno assistito alla cerimonia in video conferenza. Tra i premiati, provenienti da licei di tutta Italia, nove studentesse della IV A del liceo classico “D.Cotugno” il cui lavoro è stato insignito di menzione speciale.

La menzione ha valorizzato un lavoro teso a ripercorrere vicende novecentesche della storia cittadina narrate per bocca della statua di Sallustio in un continuo confronto fra passato e presente che calibra felicemente il senso di municipalità riassorbendolo in una dimensione nazionale.

Le studentesse sono state seguite nelle varie fasi del lavoro dalle docenti: Marchetti (referente- Storia), Bartolomucci (Latino) e Di Crecchio (Italiano).