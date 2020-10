"Dalla parte dei diritti": Arcigay in piazza per una legge contro l'omotransfobia e la misoginia

In questi giorni il Parlamento è impegnato nella discussione della proposta di legge contro l’omotransfobia e la misoginia.

È arrivato il momento che l’Italia segua l’esempio degli altri Paesi europei: da troppi anni attendiamo una legge seria ed efficace per contrastare la violenza e le discriminazioni verso le persone LGBT+ e le donne, tutelando le vittime con risorse adeguate e politiche concrete.

Non si può più girare la testa dall’altra parte. È ora di fermare l’odio.

Violenze e discriminazioni verso le persone LGBTI+ e le donne sono una realtà quotidiana. L’ultima ricerca dell’Agenzia Europea dei Diritti Fondamentali sulle persone LGBTI+ in Italia evidenzia che il 62% evita di prendere per mano la persona amata e il 30% non frequenta alcuni luoghi per paura di subire aggressioni. Il 23% dichiara di aver subito discriminazioni sul lavoro, il 32% di aver subito almeno un episodio di molestia nell’ultimo anno e l’8% un episodio di aggressione fisica negli ultimi 5 anni. Solo 1 persona su 6 ha denunciato questi episodi.

Dopo tanti fallimenti e di proposte di legge affossate, è ora che l’Italia faccia la sua parte nel contrasto a discriminazioni e violenze fondate su sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere. Non c’è più tempo. Parlamento e Governo devono approvare subito una legge seria ed efficace.

"Siamo cittadine e cittadini di questo Paese e chiediamo una cosa semplice: poter vivere e amare liberi dalla paura. A L’Aquila saremo presenti il 17 ottobre alle ore 16:00 presso la Villa Comunale".

In seguito all'emissione del DPCM del 13 ottobre 2020 ed in ottemperanza ad esso, la manifestazione si svolgerà in forma statica, sempre munit* di mascherina e mantenendo un distanziamento sociale di almeno un metro. Le organizzazioni presenti sono invitate a prendere parte all'evento con una rappresentanza (1/2 persone).