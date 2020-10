Csv Abruzzo: il 22 ottobre l'incontro "Gli enti del terzo settore e le modifiche richieste dal codice del terzo settore"

Si svolgerà giovedì prossimo 22 ottobre dalle 17.00 alle 19.00 presso la Casa del Volontariato all’Aquila ( Via Saragat 10) l’importante incontro “Gli enti del terzo settore e le modifiche richieste dal codice del terzo settore" organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo con la Fondazione Carispaq e la sua società strumentale FondAq S.r.l.

L'incontro servirà a fare il punto sulle modifiche necessarie per adeguare gli statuti al Codice del Terzo Settore, per orientare gli enti alla scelta della forma giuridica più adeguata e illustrare praticamente i passaggi operativi per adeguarsi alla nuova normativa. In seguito all'entrata in vigore del Codice del terzo settore (D.lgs 117/17), infatti, le associazioni e, in generale, gli enti di diritto privato oggi non iscritti, dovranno rientrare in una delle forme giuridiche previste dal Codice stesso e adattare i propri statuti alle prescrizioni della normativa.

Ad illustrare i dettagli di questo importante cambiamento in corso sarà Roberto Museo, dottore commercialista, revisore contabile, direttore nazionale CSVnet che tratterà argomenti come: orientamento alla forma giuridica di ente del Terzo settore; analisi delle caratteristiche statutarie degli enti presenti; elenco delle caratteristiche e delle prescrizioni statutarie cui adeguarsi; illustrazione dei passaggi operativi per l’adeguamento e l’approvazione alle modifiche statutarie.

E’ possibile partecipare al convegno presso la sede della Casa del Volontariato dell’Aquila o tramite la piattaforma zoom sempre previa richiesta all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . L’evento è tra quelli accreditati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di L’Aquila e Sulmona (2 crediti).