L’Università degli Studi dell’Aquila aderisce alla Federazione IDEM (IDEntity Management per l'accesso federato), l'infrastruttura di Autorizzazione e Autenticazione della rete GARR.

GARR è il nome della rete italiana a banda ultra-larga dedicata alla comunità dell'istruzione, della ricerca e della cultura il cui principale obiettivo è quello di fornire connettività ad alte prestazioni e di sviluppare servizi innovativi per le attività quotidiane di docenti, ricercatori e studenti e per la collaborazione a livello internazionale.

IDEM, la prima Federazione italiana di infrastrutture di Autenticazione e Autorizzazione (AAI), ha lo scopo di consentire agli utenti della comunità scientifica e accademica nazionale di accedere più facilmente a servizi e contenuti in rete messi a disposizione da diverse organizzazioni, raggiungibili e resi disponibili dai membri e partner di IDEM.

Ad esempio, è possibile accedere alle riviste elettroniche di altre istituzioni federate dovunque ci si trovi, utilizzando la stessa username e password in uso per i servizi interni di Ateneo (wi-fi, posta elettronica etc.).

Tramite IDEM, l’Ateneo aderirà a breve anche ad eduGAIN, il servizio di inter-federazione che connette e permette la cooperazione tra le federazioni di identità.

L’accesso alle risorse remote di altre istituzioni o enti di ricerca è estesa a livello europeo e globale.

Il Settore Reti, Sicurezza ed Identità digitale dell’Ateneo ne ha curato la parte tecnica.