I film degli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia Abruzzo presenti nelle programmazioni on line dei festival

La sede Abruzzo del Centro Sperimentale di Cinematografia sarà presente nelle prossime settimane con i film realizzati dai propri allievi, in alcuni festival cinematografici che hanno trovato o stanno trovando una formula di svolgimento anche in questo periodo di emergenza.

Sarà possibile quindi seguire on line le proiezioni e gli eventi di presentazione per Brexitaly di Carmine De Ieso, Martina Galiè e Greta Rossi, film selezionato nella rassegna ‘Cinema della realtà’ del Festival internazionale del Cinema di Lecce che si svolgerà dal 31 ottobre al 7 novembre. Il film è ambientato a Londra 2019, dove la Brexit è ormai come Godot: si aspetta ma non arriva mai. Nell’attesa alcuni giovani italiani emigrati in Inghilterra raccontano le loro storie.

Caravaggio 107 di Antonio Turco, è in concorso al Modena Via Emilia Doc Fest, dal 18 ottobre al 1 novembre, le votazioni dei film si svolgono on line. Il cortometraggio è girato all’interno delle due palazzine occupate di via Caravaggio 107 a Roma, ex sede dell’Assessorato alla Casa della Regione Lazio fino al 2013. Anna e Rosa, protagoniste del reportage, ci accompagnano nella vita quotidiana, nelle battaglie e nelle paure che vivono i quasi 400 occupanti nei giorni di attesa dello sgombero. Sempre Caravaggio 107 è stato selezionato dal Foggia Film Festival, sezione studenti, il festival si svolgerà appena possibile, in presenza.

Sponde di Paolo Sideri, in concorso a Omovies Festival internazionale di cinema omosessuale, transgender e questioning, a Napoli dal 7 al 13 dicembre, racconta di Paolo un ragazzo di 22 anni che prova un costante senso di inadeguatezza e di inettitudine, dovuti al suo complesso rapporto con sua madre, ignara della sua omosessualità, e al conflitto che possiede con la sua città natale, Lanciano. Spinto da un grande desiderio di emancipazione, decide di non arrendersi e di intervistare chi in provincia è rimasto e continua a lottare proprio come lui.

On line si possono vedere i trailer di Brexitaly https://vimeo.com/398763780 e Caravaggio 107 https://youtu.be/qyzifp9CSa0.