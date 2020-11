Addio a Gigi Proietti: lo straordinario artista fu presidente del Teatro Stabile d'Abruzzo

E' morto nella notte, a Roma, Gigi Proietti: era ricoverato in terapia intensiva in una clinica romana per gravi problemi cardiaci; proprio oggi avrebbe festeggiato 80 anni.

Una carriera ricca, lunghissima, più di mezzo secolo in scena e sul set.

Un vero mattatore, che passava dalla musica alle celebri macchiette di Petrolini, per arrivare a Shakespeare. I primi successi arrivano in una cantina di Prati in cui recita Brecht, ma la maturità artistica è legata indissolubilmente allo Stabile dell'Aquila dove incontra Antonio Calenda che lo guiderà in testi di Gombrowicz e di Moravia.

Artista geniale, istrionico, poliedrico, Gigi Poietti trascorrerà gran parte della sua vita sui palcoscenici.

Attore sopraffino, regista e cantante, ha attraversato decenni di teatro, cinema e tv, e ha prestato la voce a star come De Niro, Hoffman e Stallone. Ma Proietti è rimasto sempre legatissimo all'Aquila e allo Stabile d'Abruzzo di cui sarà anche presidente.