L'addio a Gigi Proietti, il ricordo di Giorgio Iraggi: "I suoi spettacoli hanno fatto la storia del Teatro Stabile"

"Ci ha lasciato un grandissimo artista, un maestro di teatro e di cinema, un maestro di vita per tanti di noi".

E' commosso il ricordo di Giorgio Iraggi, dal 1993 al Teatro Stabile d'Abruzzo di cui, oggi, è direttore amministrativo, nel ricordare Gigi Proietti, artista indissolubilmente legato all'Aquila e al suo Teatro di cui è stato direttore, per un breve periodo, e poi presidente, dal 2000 al 2002.

E' intimamente legata all'Aquila la maturità artistica del giovane Proietti, all'incontro fortunato con Antonio Calenda che lo guiderà in testi di Gombrowicz e Moravia; resta indimenticabile lo spettacolo prodotto dall'allora Teatro Stabile dell'Aquila, nel 1969, sul Dio Kurt di Alberto Moravia con la regia di Calenda e l'interpretrazione magnifica di Proietti che su quel palco si affermò come attore straordinario; sono impressi nella storia cittadina i ricordi degli incontri con Vittorio Gassman e Carmelo Bene che fecero grande L'Aquila come città della cultura.

"L'ho conosciuto grazie a Federico Fiorenza, all'epoca direttore del Teatro Stabile", ricorda Iraggi: "con lui, siamo tutti cresciuti professionalmente: abbiamo allestito spettacoli straordinari, penso a Dramma della gelosia, Non ti conosco più, successi indimenticabili per il nostro Ente; con lui, riaprimmo il Teatro Brancaccio di Roma, chiuso da anni: riuscì a farselo concedere dal comune, facemmo un lungo lavoro per riqualificarlo e su quel palco debuttò, appunto, lo spettacolo Dramma della gelosia, che vedeva protagonisti attori come Sandra Collodel, Pino Quartullo, Pierfrancesco Favino, oggi famosissimo, che fu poi sostituito da un altro attore di punta come Edoardo Leo".

Proietti aprì un mondo allo Stabile, "e non possiamo che essergli grati" riconosce Iraggi: "prima degli anni '80 allestì all'Aquila il suo spettacolo comico credo più famoso, A me gli occhi, please, da cui vennero poi le diverse derivazioni che tanto successo gli hanno dato. Ma mi piace ricordarlo come attore straordinario, in tutti i campi: l'ultima volta che l'ho visto fu nel 2017 al Globe Theatre di Roma, a Villa Borghese, teatro che lui inventò e che tutt'ora è lì, a testimonianza di quanto fosse tenace e capace di coinvolgere le comunità: con la collega Roberta Gargano assistemmo ad un Edmund Kean straordinario, in cui era mattatore assoluto. Cercammo di portarlo all'Aquila, ma negli ultimi anni non si spostava più da Roma".

All'Aquila venne altre volte, e fu sempre un successo di pubblico.

"Ricordo che una volta andammo a Roma per fargli girare uno spot per i Carabinieri - lui era molto legato all'Arma, aveva avuto grande successo col Maresciallo Rocca: mi aveva chiamato Marco Fanfani, all'epoca presidente della Fondazione Carispaq, chiedendomi un contributo di Proietti in occasione della premiazione, all'Auditorium del Parco, della figlia di un Carabiniere che era stato colpito in un attentato da uno squilibrato e che era rimasto paralizzato. Si prestò immediatamente, e gratuitamente: è sempre stato assolutamente disponibile, una persona splendida, alla mano, mai protagonista, di una simpatia davvero unica. Facevamo le ore piccole con lui, divertendoci molto".

Iraggi ribadisce come Proietti abbia dato tantissimo alla nostra città, dagli anni '80 in poi: "il legame è sempre stato molto vivo, fermo. Venne qualche giorno dopo il terremoto, accompagnato da Federico Fiorenza. Era davvero colpito, e commosso. La mia generazione è cresciuta con la sua ombra protettiva: gli spettacoli di Gigi Proietti hanno segnato la storia del Teatro Stabile d'Abruzzo. Resteremo per sempre legati a lui".