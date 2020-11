L'Aquila: rinviata a data da destinarsi l'apertura del MAXXI

Nel rispetto delle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) che sospende le mostre e i servizi di apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura fino al 3 dicembre 2020, la Fondazione MAXXI comunica che anche l’apertura di MAXXI L’Aquila, prevista per il prossimo 6 novembre, è rimandata.

Spiega Giovanna Melandri, presidente Fondazione MAXXI: “Eravamo pronti a tagliare il nastro di questo nuovo museo. Tra il primo e il secondo lockdown ci siamo impegnati al massimo con i tecnici, i restauratori, gli architetti, gli storici dell’arte, i curatori del MiBACT e del MAXXI, gli artisti – Elisabetta Benassi, Daniela De Lorenzo, Alberto Garutti, Nunzio, Anastasia Potemkina, Stefano Cerio, Paolo Pellegrin e lo studio del maestro Ettore Spalletti - per aprire MAXXI L'Aquila alla città e a tutti i suoi visitatori. Eravamo pronti ad animare il museo e renderlo protagonista della rinascita di questa meravigliosa città, che da subito ha risposto con entusiamo: le visite del 6, 7 e 8 novembre erano soldout. Adesso però è necessario comportarsi da cittadini responsabili, augurandoci di poter riprogrammare l’apertura di MAXXI L’Aquila il prima possibile”.

Alla luce delle restrizioni contenute nell’ultimo DPCM – aggiunge il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi - "è inevitabile, e doveroso pur disponendo di alternative virtuali, rimandare l’appuntamento tanto atteso, non solo all’Aquila, e che, al momento giusto, assumerà un significato ancora più intenso e segno inequivocabile di quanto la cultura sia necessaria alla socialità, all’economia e alla crescita dei territori. Anche per la nostra comunità che esprime la candidatura a Capitale Italiana della cultura per il 2022. Al museo MAXXI, al suo Presidente e ai suoi collaboratori, pertanto, diciamo arrivederci, certi che presto celebreremo nel migliore dei modi un’istituzione che è già parte integrante del tessuto culturale del capoluogo d’Abruzzo”.

Nel frattempo, l’offerta culturale del MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo (che da domani sarà chiuso anche a Roma) continua con incontri, approfondimenti, talk sui canali social del museo, su www.maxxi.art e www.maxxilaquila.art.