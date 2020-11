L'Abruzzo celebra la Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza

Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo Maria Concetta Falivene, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni il 20 novembre 1989, e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge n.176, ha voluto rendere protagonisti i ragazzi per consentire loro di esprimere il pensiero sulla tematica del Covid 19, sul bene alla salute e sulla didattica a distanza.

La Garante evidenzia che “ad oggi, i giovani hanno vissuto il periodo della pandemia in silenzio ed appare fondamentale ascoltare la loro visione. Vista l’impossibilità d’instaurare un dialogo e confronto dal vivo tra i giovani e le Istituzioni, è stato realizzato un video a cura dell’Ufficio stampa del Consiglio regionale (https://www.youtube.com/watch?v=0OLp9xMqVng)”.

Hanno voluto dare il loro contributo anche il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, i Consiglieri regionali Sara Marcozzi, Sabrina Bocchino, Silvio Paolucci e Guerino Testa, l’Assessore regionale alla Salute e alla Famiglia Nicolettà Verì, la psicologa Francesca Sensi e l’ex presidente di Fidapa Pescara Gemma Andreini.