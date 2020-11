Abruzzo Film Commission, pubblicato avviso per accedere ai finanziamenti: domande entro il 28 novembre

La Regione Abruzzo ha approvato un avviso per la concessione di contributi alle “attività non continuative” riguardanti la “produzione di film” ed alle “attività non continuative” riguardanti gli “audiovisivi”, in base alla legge regionale 3 novembre 1999, n.98 che disciplina le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali in regione.

Dal 17 novembre la notizia è sul sito dell’Abruzzo film commission.

Qui il link diretto http://www.regione.abruzzo.it/system/files/cultura/contributi-finanziamenti/avviso_lr_98_99_definitivo.pdf

L’avviso scade alle 13 del 28 novembre ed è rivolto a singoli e associazioni.

Bisogna dunque affrettarsi se si vuole presentare il proprio progetto filmico per accedere al sostegno regionale.

La Regione ha destinato all’Abruzzo Film Commission 300 mila euro, di cui 150 mila per il 2020 e altre 150 mila per il 2021.

Dei 150 mila annui, la metà sono rivolti ad attività non continuative riguardanti la “produzione di film, l’altra metà ad attività non continuative riguardanti “audiovisivi”.

L’avviso distingue le due categorie in questo modo: “produzione di film” cioè il lungometraggio fiction destinato alla proiezione nelle sale cinematografiche. “Audiovisivi” cioè prodotti che contengano la registrazione di immagini in movimento e di suoni ovverosia prodotti corti, non di fiction, di ricerca, di documentazione della realtà, di sperimentazione.

Tutti i progetti presentati devono comunque avere un legame storico, artistico-culturale nonché ambientale e territoriale con l’Abruzzo, con sviluppo sul territorio regionale di almeno i 2/3 dei giorni di lavorazione del film.

I progetti approvati devono essere realizzati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 agosto 2021.

Elementi di valutazione, secondo la tabella riportata nell’avviso, sono l’internazionalità del progetto, il cofinanziamento, le capacità di promozione e distribuzione, la rilevanza progettuale in termini economico-organizzativi, di originalità, di coinvolgimento di ‘un regista di rilievo nazionale o internazionale’ o ‘nel cast di attori di rilievo nazionale o internazionale’.