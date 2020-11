La poetessa brasiliana Marcia Teophilo ospite della 19ª edizione del Premio Bonanni

Sabato 28 novembre, alle 11, l'attrice Eva Martelli presenterà la cerimonia della XIX edizione del Premio internazionale L'Aquila Bper Banca intitolato a Laudomia Bonanni.

Ospite d'onore sarà la poetessa e antropologa brasiliana Marcia Teophilo.

A causa dell'emergenza Covid, quest’anno il comitato organizzatore del premio ha optato per la sola sezione A, quella dedicata alla poesia edita. Le sezioni riservate agli studenti e agli ospiti delle case di pena sono state sospese.

La cerimonia si svolgerà online e potrà essere seguita sulla pagina Facebook del premio all’indirizzo www.facebook.com/premioletterariobperbonanni

I tre libri finalisti di questa edizione sono:

- Giuseppe Conte Non finirò di scrivere sul Mare (Mondadori - Lo Specchio)

- Alberto Rollo L’ultimo turno di guardia (Manni)

- Lucio Maria Pinto Tutte le poesie (Oèdipus)

Alla cerimonia parteciperanno gli autori. Al posto di Lucio Maria Pinto, recentemente scomparso, ci sarà il critico letterario Francesco Mùzzioli.

Marcia Teophilo

Trasferitasi in Italia negli anni Settanta, si è occupata di relazioni culturali con il Brasile e ha pubblicato diverse raccolte sia in portoghese sia in italiano. Il suo bilinguismo si è esercitato nel corso degli anni anche in un’intensa attività di traduzione. Fin dagli esordi, ma con particolare insistenza nelle raccolte pubblicate dopo il 2000, la sua poetica si fonda sul recupero di miti e leggende della foresta amazzonica e sulla denuncia degli abusi compiuti nei confronti dei popoli indigeni e del loro patrimonio naturale e culturale. All’Amazzonia, infatti, è dedicata la maggior parte dei libri degli ultimi anni, tra questi: Amazzonia respiro del mondo (2005), Amazzonia sempre... (2010) e Amazzonia oceano di alberi (2011), raccolte, tutte, che alimentano e declinano l’attaccamento dell’autrice a questa terra reale e insieme trascendente. Negli ultimi anni la sua poesia è entrata a far parte di diverse antologie poetiche di lingua italiana e portoghese.