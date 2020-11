Maradona, quella sera all'Aquila

Il mondo piange Diego Armando Maradona, il calciatore più forte di tutti i tempi; lo piange un continente, il Sud America, di cui fu alfiere contro l'arroganza yankee, lo piange un paese, l'Argentina, di cui fu figlio prediletto, che visse 'con' e 'in' Diego la sua rivincita sugli inglesi, per la guerra delle Falkland/Malvinas, e sul mondo, più in generale; lo piange Napoli, la più sudamericana delle città europee che Maradona condusse alla 'conquista del Palazzo', città disgraziata, martoriata da camorra e poverà, che si prende la rivincita sui centri economici d'Italia, Torino e Milano.

Maradona non è stato soltanto il miglior calciatore di ogni tempo, il protagonista assoluto di quel romanzo popolare che è il pallone; Diego è stato il portavoce degli ultimi, degli emarginati, in un continuo scontro col 'potere costituito' che, tra mille incoerenze e contraddizioni, ha segnato la sua vita.

La salma del 'dies' è stata portata alla Casa Rosada di Buenos Aires, il palazzo presidenziale argentino, dove è stata allestita la camera ardente. E dove migliaia di persone sono in fila da ore per rendere omaggio al "Pibe de oro". La veglia funebre durerà solo fino alle 16 locali di oggi (le 20 italiane), dopodiché Maradona verrà sepolto. Su espressa richiesta della famiglia, i funerali verranno celebrati oggi stesso anziché sabato.

Accessa la 'Bombonera', veglie funebri si susseguono anche a Napoli, davanti lo stadio che il sindaco De Magistris ha già annunciato di volergli intitolare, e tra i vicoli dei quartieri Spagnoli, sotto l'enorme murale che racconta dell'amore sconfinato di un popolo.

E questi sono i momenti dei ricordi, degli aneddoti, anche in Abruzzo: chi può dimenticare il gol che Maradona segnò allo Stadio Adriatico di Pescara, da terra, in rovesciata, in un match di Coppa Italia? In pochi, pochissimi ricordano però che Diego, poco più che ventenne, si ritrovò una sera a cena all'Aquila, al ristorante La Grotta di Aligi dei fratelli Aceto; nella foto, unica testimonianza di quella serata, è riconoscibile anche Nicolino Iovenitti che, di lì a poco, diventerà assessore comunale.

Un piccolo pezzo di storia, nella biografia di un mito.