Premio Bonanni, i vincitori della 19ª edizione. Ospite d'onore Marcia Teophilo, cerimonia nel ricordo di Zavoli e Santagata

Si è svolta oggi, in videoconferenza (sulla pagina FB https://www.facebook.com/premioletterariobperbonanni e sul sito ufficiale della manifestazione www.premiopoesiabonannibperbanca.it), la cerimonia di premiazione della 19ª edizione del Premio Internazionale L'Aquila Bper Banca intitolato a Laudomia Bonanni.

I vincitori della sezione A (poesia edita) sono stati ex aequo Giuseppe Conte con Non finirò di scrivere sul mare (Mondadori), Alberto Rollo con L'ultimo turno di guardia (Manni) e Antonio Maria Pinto con Tutte le poesie (Oèdipus).

Le sezioni dedicate alle poesie degli studenti e dei detenuti per quest'anno sono state eliminate a causa dell'emergenza Covid.

L'ospite d'onore della 19ª edizione è stata la poetessa e antropologa barsiliana Marcia Teophilo, che, durante la cerimonia, ha letto una poesia dedicata all'Aquila. Hanno partecipato alla diretta gli autori Alberto Rollo e Giuseppe Conte. Al posto di Antonio Maria Pinto, scomparso recentemente, ha partecipato il critico letterario e curatore del suo libro Francesco Muzzioli.

"La scelta dell'ex aequo è stata imposta dalla alta qualità della produzione poetica, che non ha messo la giuria nella condizione di poter valutare le differenze tra queste tre opere"- ha detto il segretario del Premio, Giuliano Tomassi.

Nell'ambito della cerimonia sono stati ricordati i componenti della giuria scomparsi: Sergio Zavoli e Marco Santagata.

"Un’edizione speciale, ancora una volta abbiamo vinto ogni impedimento come nel 2009"- ha detto l'onorevole Stefania Pezzopane, presidente della Giuria del Premio. "Ci è mancato il rapporto diretto con il pubblico e le studentesse e gli studenti. Ma non è mancata la grande poesia, grazie ai tre finalisti Giuseppe Conte, Alberto Rollo e Antonio Maria Pinto purtroppo deceduto a causa del Covid ma ugualmente premiato e letto in diretta da Francesco Muzzioli. Straordinaria Marcia Theopilo con la sua poesia dedicata a L’Aquila".