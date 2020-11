Addio a Giovanni Schippa, partigiano combattente e illuminato Rettore dell'Univaq

Se ne è andato a 97 anni Giovanni Schippa.

Partigiano combattente col grado di sottotenente, era entrato nella resistenza a Roma dove studiava, già Rettore e professore emerito dell’Università dell’Aquila dal 1981 al 1995, gli anni in cui l'Ateneo aquilano si affermò a livello nazionale, laurea in Chimica, laurea honoris causa in Ingegneria Chimica, ex presidente della Fondazione Carispaq, Medaglia d’oro del presidente della Repubblica per meriti nel campo della cultura e della scuola, Cavaliere di Gran Croce, autore di oltre cento libri e pubblicazioni scientifiche su riviste e atti di congressi nazionali e internazionali tutti dedicati alle problematiche della ricerca e della didattica universitaria, Giovanni Schippa è stato una delle personalità più rilevanti nella storia della città dell'Aquila.

Intellettuale coraggioso, figura di indiscussa autorevolezza e prestigio, studioso appassionato e cultore delle nostre montagne, Schippa lascia un vuoto incolmabile.