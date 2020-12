X Factor 2020: l'abruzzese Elisa "Casadilego" Coclite vola in finale

L'abruzzese Elisa Coclite, in arte Casadilego, è una dei quattro finalisti dell'edizione 2020 di X Factor.

17 anni, originaria di Montorio al Vomano (Teramo), figlia d'arte (i genitori sono la cantante Alessia Martegiani e il pianista jazz Massimiliano Coclite), Casadilego ha cantato due brani: nella prima manche ha duettato con Lazza sulle note di "Catrame" mentre nella seconda manche ha portato "Lego House" del suo idolo Ed Sheeran, la canzone alla quale, tra l'altro, è legato il suo nome d'arte.

In finale, la prossima settimana, Elisa "Casidilego" Coclite dovrà vedersela con i Little pieces of marmalade, Naip e Blind.