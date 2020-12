Tsa, al via il progetto “L’Arte non si ferma” per sostenere i lavoratori dello spettacolo

Permettere alle compagnie teatrali abruzzesi di tornare al lavoro, elaborando drammaturgie ed allestendo spettacoli che andranno in scena non appena la situazione pandemica lo permetterà. E’ questa l’idea di base del progetto “L’Arte non si ferma” targato Teatro Stabile d’Abruzzo che, in attesa della ripartenza dello spettacolo dal vivo, sosterrà economicamente il lavoro di diciannove compagnie regionali, prevedendo anche l'adattamento televisivo di alcune produzioni che saranno trasmesse dalle emittenti Rete8 e LaQtv, media partener del progetto.

L’iniziativa, la prima nata sotto la nuova direzione artistica di Giorgio Pasotti e presentata oggi in una conferenza stampa online, dà seguito alla promessa fatta dal neo direttore in occasione della prima uscita pubblica di garantire un sostegno economico, oltre che progettuale, ai lavoratori dello spettacolo pesantemente colpiti dalla crisi causata dal coronavirus.

“Crediamo che scritturare artisti e tecnici sia la migliore risposta alla chiusura dei teatri - le parole di Pasotti - Il progetto va ben oltre il discorso artistico perché intende realizzare appieno il compito di cui si deve far carico il teatro pubblico in questo momento: tenere in vita lo spettacolo attraverso un sostegno concreto alle tante professionalità che nello scenario pandemico non trovano la possibilità di lavorare”.

Con le risorse garantite dal Teatro Stabile d’Abruzzo le compagnie teatrali torneranno a scrivere e ad allestire spettacoli, svolgendo le prove con la massima attenzione e nel rigido rispetto delle norme anti-contagio, anche attraverso l’uso delle tecnologie e delle piattaforme telematiche. Le produzioni selezionate circuiteranno per le prossime due stagioni teatrali nelle sale, nelle piazze e nei luoghi non tradizionalmente adibiti ad ospitare spettacoli dal vivo, grazie ad una allestimento agile e trasportabile.



Il progetto vede coinvolte come sedi dei lavori le città di Pescara, Sulmona, Giulianova, Avezzano Tollo, Lanciano, Chieti, Ortona ( in particolare il teatro F.P. Tosti, dove si svolgeranno le riprese degli spettacoli trasmessi in tv) L’Aquila, e 19 compagnie teatrali in qualità di beneficiari, un totale di 220 produzioni comprendenti anche laboratori di pupazzeria e spettacoli per bambini, e 122 persone tra artisti e maestranze. La lista dei gruppi e degli spettacoli sostenuti, è stato più volte ribadito, è però aperta e pronta ad essere implementata.

“La risposta alla call del Tsa è stata incredibile l’Abruzzo ha un’offerta culturale di grande qualità - ha detto Pasotti che ha spiegato come tra decine e decine di progetti vagliati, si è scelto di iniziare a sostenere quelli più sostenibili nel tempo. Nello specifico, dei 19 spettacoli selezionati in questa prima fase, diciassette sono direttamente prodotti dal Teatro stabile e due sono in co-produzione.

Obiettivo ultimo dell’iniziativa è creare una rete che coinvolga le piccole compagnie e le piccole sale teatrali della nostra regione. Si intende inoltre proseguire la collaborazione con tutti i soggetti coinvolti anche in occasione del centenario della Fondazione Parco Nazionale dell’Abruzzo che sarà celebrato nel 2023. “E’ un’idea suggerita dal presidente Buttafuoco che ho subito sposato - ha affermato Pasotti - è molto importante riuscire a coinvolgere quelle realtà che possono sostenere la cultura attraverso spettacoli itineranti che possono coinvolgere regionale Abruzzo ma anche regioni come la Puglia e Molise”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il Presidente dell'Ente Teatrale Regionale Pietrangelo Buttafuoco, il dirigente Giorgio Iraggi, Luca Bergamotto e Carmine Perantuono, rispettivamente direttori di LaQtv e di Rete 8, media partner del progetto, e i rappresentanti delle prime compagnie coinvolte.

“Questo progetto è frutto di un lavoro collettivo - ha sottolineato il presidente Pietrangelo Buttafuoco - Pasotti, grande artista eccellente attore, è riuscito a coinvolgere tutte le compagnie in un progetto nato con l’intento di restituire al Tsa il prestigio che merita e renderlo ancora più partecipe al territorio”.

Di seguito l’elenco della compagnie teatrali coinvolte in questa prima fase

Associazione Ricordo

Cuntaterra

Teatro del Sangro

Teatro Lanciavicchio

Compagnia dell’Alba

Immagina multimedia

Libera Pupazzeria

I Guardiani dell’Oca

Volo del coleottero

Terrateatro

Teatrabile

Fantacadabra

Teatro dei 99

Brucaliffo

Nati nelle Note

Associazione LAAD

New sounds and beyond

Art Girolamo Botta

Il Fiume e la Memoria