“La pace, un territorio da costruire”, il 10 dicembre l’evento online dell’Università dell’Aquila

In occasione della Giornata internazionale per i diritti umani, giovedì 10 dicembre prossimo dalle ore 10:00 alle 11:00, con evento online a livello nazionale, sarà ufficialmente presentata la Rete delle università italiane per la Pace (RUniPace) promossa dalla CRUI.

A questo network hanno finora aderito 48 Atenei, tra i quali l’Università dell’Aquila, che stanno mettendo in comune competenze, ricerche, esperienze di didattica, attività di terza missione, per rendere visibile l’impegno dell’Accademia nella costruzione di società pacifiche.

In concomitanza di questa inaugurazione voluta dalla CRUI, l’Università dell’Aquila presenta RUniPace a livello locale e regionale, giovedì 10 dicembre 2020, alle ore 15:00, anch’essa con un evento online dal titolo: La pace, un territorio da costruire.

La Rete delle università per la pace è un network di recente costituzione coordinato dal Centro interdisciplinare Scienze per la pace dell’Università di Pisa. A questa rete aderisce circa la metà degli Atenei italiani, ispirando la loro azione al rafforzamento del legame tra pace, diritti umani, democrazia, libertà, giustizia, dignità della persona e progresso sociale.

La Rete ha alcune finalità prioritarie e avvierà azioni per realizzare i propri obiettivi. Intende sostenere gli studi per la pace negli Atenei aderenti e all’interno della comunità universitaria, dunque nelle attività di formazione, di ricerca e di terza missione, privilegiando un’attitudine scientifica nella quale la teoria e la prassi di trasformazione della realtà siano legate. Attraverso questa ricerca/azione RUniPace vuole contribuire ad analizzare le cause delle disuguaglianze, del sottosviluppo e della povertà, lavorando per il loro superamento.

Nel suo insieme RUniPace cercherà di favorire l’educazione alla pace, la non violenza per la risoluzione dei conflitti e la costruzione di una cultura del dialogo, della non discriminazione, del rispetto, dell’inclusione, della solidarietà, della condivisione. Tra i suoi obiettivi vi è quello di valorizzare il ruolo delle donne e delle giovani generazioni nei processi di pace a ogni livello. Nel far questo, lavorerà per recuperare e sviluppare le competenze esistenti nelle Università italiane sui temi della pace, avviando collaborazioni tra più Atenei in un’ottica interdisciplinare.

Infine, coltivando anche rapporti internazionali con centri di ricerca attivi nell’ambito degli Studi per la pace, intende collaborare con altri network esistenti, come la Rete delle università per lo sviluppo sostenibile (RUS) e la rete Scholars at Risk (SAR), promuovendo altresì la collaborazione con la rete degli Atenei aderenti al Manifesto dell'Università inclusiva promosso dall'UNHCR.

L’evento online si svolgerà sulla piattaforma Webex al link https://univaq.webex.com/meet/luigi.gaffuri e sarà aperto a studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo dell’università, alla società civile cittadina, provinciale e regionale, nonché al mondo dell’associazionismo a livello nazionale.

La diretta streaming su youtube sarà reperibile al link: https://www.univaq.it/live