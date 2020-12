L'abruzzese Elisa Casadilego Coclite trionfa a X Factor 2020

L'abruzzese Elisa Coclite, in arte Casadilego, è la vincitrice dell'edizione 2020 di X Factor.

17 anni, originaria di Montorio al Vomano (Teramo), figlia d'arte (i genitori sono la cantante Alessia Martegiani e il pianista jazz Massimiliano Coclite), Elisa "Casadilego" (nome d'arte ispirato a una canzone di Ed Sheeran) ha trionfato battendo i Little pieces of marmalade, arrivati insieme a lei alla selezione finale. Gli altri due finalisti erano Blind e Naip.

Casadilego ha cantato prima in duetto con il suo produttore, Hell Raton, Stan, un pezzo di Dido e Eminem; poi, nella seconda manche, ha portato un medley dei brani cantati durante tutta l'edizione, Kitchen Sink, xanny e A Case of You; infine, nell'ultima esibizione, ha suonato l'inedito Vittoria.