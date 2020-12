Università dell’Aquila, al via la VII edizione del Premio Zordan “Ingegneria e architettura: progetto e costruzione”

Il Prof. Angelo Luongo, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale (DICEAA) dell’Università degli Studi dell’Aquila, ed il Prof. Renato Morganti, Responsabile Scientifico dell’iniziativa, sono lieti di annunciare la VII edizione del Premio Zordan.

Il premio, il cui tema è “Ingegneria e architettura: progetto e costruzione”, è rivolto non solo ai giovani laureati in ingegneria Edile-Architettura, ma anche ai neo-laureati in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile e ai professionisti impegnati nel campo della progettazione architettonica e strutturale. Pertanto, il premio è articolato in due sezioni ed ognuna di esse comprende due sottosezioni dedicate rispettivamente a tesi di laurea e ad opere realizzate.

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare il merito di giovani laureati e progettisti mediante l’inserimento in un circuito professionale di alto profilo dei primi e somme in denaro per gli altri, nonché attivare nuove sinergie con le istituzioni pubbliche e private cui fanno capo i soggetti ospitanti e quanti prendono parte all’iniziativa.

Due gli stage previsti, entrambi della durata di sei mesi e destinati ai laureati in Ingegneria Edile-Architettura e Architettura. Il primo sarà svolto presso un autorevole studio di architettura e di ingegneria a livello internazionale; il secondo, sarà svolto presso una delle società di ingegneria italiane iscritte all’OICE, partner permanente del premio.

Per i dettagli si rinvia al regolamento e al successivo bando che verranno ufficializzati nelle prossime settimane.