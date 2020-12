L'Aquila, torna 'Onda d'innovazione - geek festival': il 18, 19 e 20 dicembre

Innovazione, creatività, idee, responsabilità e merito sono i valori a cui si ispira l’iniziativa “Onda di innovazione” che torna all'Aquila il 18, 19 e 20 dicembre.

Obiettivo di questo festival diffuso sul territorio è quello di costruire un percorso, articolato su più appuntamenti, spalmati nell’arco dell'anno, in grado di veicolare presso un pubblico sempre più vasto la possibilità di conoscere meglio le possibilità, le opportunità e gli strumenti necessari per dare vita ai propri progetti imprenditoriali ed esistenziali.

In particolare, l'intento è quello di dar vita a una ‘rete di spazi di lavoro condiviso’ a vantaggio dell’autoimprenditorialità. Questi spazi comuni sono luoghi dove le persone si ritrovano per lavorare, sperimentare, imparare in una logica di condivisione e di contaminazione tra vita e lavoro, cliente e fornitore, imprenditore e apprendista.

Quest’anno - causa covid - come i principali festival, l’appuntamento conclusivo della manifestazione si trasferisce online: i diversi appuntamenti verranno trasmessi su piattaforma digitale (a partire dal profilo FB di L’Aquila che rinasce per poi essere rilanciato sui profili di tutti i partner) e diverse pillole anche sui canali analogici.

Le tre giornate saranno l'occasione per parlare di innovazione sociale, cittadinanza attiva & startup e fare il punto sulle tante iniziative in cantiere per il prossimo anno.

Ecco alcune anticipazione del programma:+

Venerdi 18

ore 16 / Onda d’Innovazione: un anno di attività, un bilancio - relazione introduttiva del presidente di L’Aquila che Rinasce Andrea Taurino e del segretario generale Lorenzo Isidori

e del segretario generale ore 17 / Le parole del nostro tempo (un format che definisce una cornice di confronto e di approfondimento): “La ricostruzione ai tempi del Covid” con Salvo Provenzano (Usra), Raffaello Fico (Usrc), Adolfo Cicchetti (Ance L’Aquila) e Luca Rocci (Comune di L’Aquila)

(Usra), (Usrc), (Ance L’Aquila) e (Comune di L’Aquila) ore 18 / La rinascita dei LibroGame: Come è rifiorito un genere estinto da vent’anni e quali sono le prospettive - con Alberto Orsini (Librogame’s Land), Francesco Di Lazzaro (Librogame’s Land), Ivan Alemanno (Watson Edizioni) e Gaetano Polichetti.

Sabato 19

ore 16 / Sulle Tracce del Drago: come nasce il coordinato grafico di un evento con Costantina Costopulos e Alessia Diggi

e ore 17 / Il Tempo Delle Stem - Elena Canovi (Ammagamma), Luana Di Lodovico (INU Abruzzo e Molise) e Laura Tinari (Giovani Imprenditori Confindustria L’Aquila-Abruzzo Interno)

(Ammagamma), (INU Abruzzo e Molise) e (Giovani Imprenditori Confindustria L’Aquila-Abruzzo Interno) ore 18 / La rievocazione storica e identità dei territori.

Domenica 20

ore 16 / Laboratorio di co-progettazione di “Sulle Tracce del Drago 2021” - con Isabella Ferrini, Paolo Orsini, Emanuela Tennina, Giulio Bulzumì, Gaetano Polichetti, Mellon, Distretto 88 e Bambini di ieri e di oggi

ore 17 / La nuova Europa: un bilancio del semestre di presidenza tedesca - Claudio Landi (RadioRadicale) e Niklas Wagner (Ambasciata Tedesca)

(RadioRadicale) e (Ambasciata Tedesca) ore 18 / La Geopolitica dell’immaginario con Dellimellow e Dr. Antiaccademico.

L’iniziativa è organizzata da L’Aquila che rinasce, assieme alla Presidenza del Consiglio Regionale, al Comune dell’Aquila, ai Giovani di Confindustria, a Startup L’Aquila, e con una costante collaborazione con tante associazioni come Rosso d’Aquila, Uomini d’Arme, Mellon, Distretto88, Ludobus, Bambini di ieri e di oggi, Bandierai dei 4 Quarti, Dentro le Mura.

Si tratta di una collaborazione che permette di accompagnare Onda d'Innovazione con laboratori, seminari e momenti ludico-ricreativi, nel pieno rispetto delle norme covid e in modalità innovativa.