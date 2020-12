180amici L'Aquila celebra i dieci anni di attività con tre giorni di eventi online

Fondata come associazione autonoma nel gennaio 2010 ma già operativa da anni sul territorio come sezione distaccata dell'organizzazione centrale di Roma, quest'anno l'associazione 180amici L'Aquila festeggia il suo decimo compleanno.

“Ci sarebbe piaciuto festeggiare "in grande stile", con un'edizione straordinaria delle manifestazioni di cui di solito ci facciamo promotori (Festa della Creatività, Follie d'Estate) - scrive l’associazione in una nota - ma in questa annata da definire quantomeno "particolare" questo non è stato possibile. Volevamo però dare un segno alla cittadinanza e ricordare questi primi 10 anni di storia ed attività con un'iniziativa pubblica: la nostra tre giorni si svolgerà online da domani, giovedì 17 dicembre, a sabato 19 e prenderà il via alle ore 16:30; sarà possibile partecipare tramite piattaforma zoom e seguire la diretta sui nostri canali social”.

Le tre giornate avranno, da un lato, carattere narrativo e celebrativo e, dall'altro, un impianto in stile talk improntato allo scambio e al confronto costruttivo tra i vari partecipanti, tra cui rappresentanti della Giunta Comunale e dell'Azienda Sanitaria, così come personaggi di rilievo a carattere cittadino e nazionale.

Nella giornata di apertura, giovedì 17 dicembre, dal titolo "2010 - 2020 dieci anni di storia" troveranno spazio l'intervista al Presidente Alessandro Sirolli a cura di Patryk Kalinski, le celebrazioni per il decennale di Radio Stella 180 (storica radio web della salute mentale che fa capo all'associazione 180amici) e due sessioni di narrazione e confronto con le altre 180amici sul territorio nazionale (Roma, Puglia e Veneto) e le realtà del territorio locale e nazionale.

La seconda giornata, venerdì 18 dicembre, "Storie a confronto", sarà la più corposa dal punto di vista degli interventi e del dibattito e vedrà gli Esperti per Esperienza raccontarsi attraverso le loro storie personali, la narrazione delle buone pratiche nell'organizzazione dei Servizi, del coinvolgimento del Terzo Settore e dello stato della salute mentale in Abruzzo e, da ultimo ma non per importanza, le risposte delle Istituzioni e dei Servizi.

Sabato 19 dicembre l'iniziativa si concluderà con "La comunità creativa", una giornata interamente dedicata ad arte, creatività e comunicazione nella salute mentale, con particolare riferimento alle esperienze delle web radio.