Premio "Federico Caffè": domande entro il 10 febbraio

Con l'approvazione di un'apposita legge regionale è stato istituito in Abruzzo il Premio regionale “Federico Caffé” al fine di favorire la conoscenza personale e professionale del professore Federico Caffè, annoverato tra i più importanti economisti d'Italia.

Il Premio è rivolto agli studenti dei corsi di Laurea magistrale in Economia degli Atenei italiani e si propone lo scopo di costituire un momento di riflessione, analisi e memoria del lavoro del professore Federico Caffè, attraverso il coinvolgimento diretto di nuove generazioni di economisti. Il Concorso prevede l’assegnazione del premio “Federico Caffè” alle migliori tesi di laurea in Economia Politica e Politica Economica, redatte dagli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale in economia degli atenei italiani.

L’organizzazione del Premio demandata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dell’Abruzzo, in collaborazione con l’Istituto tecnico “Tito Acerbo” e l’Associazione “Federico Caffè”, ha finanziato quattro premi dell’importo di € 2.500 ciascuno, a favore delle migliori tesi di laurea in Economia Politica e Politica Economica, redatte dagli studenti che si sono laureati nell’anno 2020.

Le tesi di laurea dovranno essere trasmesse entro le ore 12:00 del giorno 10.02.2021 tramite e-mail certificata, con oggetto “Partecipazione al Premio Federico Caffè”, all’indirizzo di posta certificata del Consiglio regionale Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

La cerimonia di premiazione si svolgerà il15 aprile 2021, presso l'Istituto Tecnico di Pescara “Tito Acerbo”, compatibilmente con gli impegni scolastici dell’istituto e con le esigenze di carattere organizzativo.