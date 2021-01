Univaq, al via in modalità online la XIV edizione dei “Mercoledì della cultura”

“Rosetta: all’inseguimento di una cometa” è il titolo dell’incontro online previsto per il 13 gennaio, alle ore 18.15 e che darà il via alla quattordicesima stagione dell’iniziativa culturale I Mercoledì della Cultura.

L’incontro avrà come ospite d’eccezione Paolo Ferri*, direttore della missione spaziale Rosetta all’Agenzia Spaziale Europea, il quale ci racconterà di un’impresa scientifica unica.

Rosetta è stata la prima sonda spaziale della storia ad entrare in orbita attorno al nucleo di una cometa, studiandolo da vicino per due anni, e facendo atterrare un modulo scientifico sulla sua superficie – un incontro che ha aperto nuovi orizzonti alle nostre conoscenze sulle comete e sulla nascita del sistema solare.

Questa pionieristica missione di esplorazione spaziale è stata concepita negli anni ’80, la sonda costruita negli anni ’90 e lanciata nel 2004, per un viaggio di dieci anni e sette miliardi di chilometri nello spazio interplanetario per raggiungere la cometa prescelta. Una sfida tecnologica, scientifica e umana enorme che ha impegnato tecnici, ingegneri e scienziati Europei per decenni, aprendo all’Europa la porta dei viaggi interplanetari, alla scoperta dei misteri del Sistema Solare.

L'evento potrà essere seguito tramite:

diretta streaming collegandosi a www.univaq.it/live;

piattaforma TEAMS > gruppo "I mercoledì della cultura" > codice “mhgxhct”

*Paolo Ferri, fisico teorico, all’ESA è stato operations manager di Cluster, Rosetta, Venus Express e BepiColombo, e direttore di volo di Venus Express, Rosetta e GOCE. Ha coordinato la missione Rosetta dal 1996 e ha raccontato questa sua esperienza in Il cacciatore di comete, Laterza, 2020.