L'Aquila, Convitto Cotugno: nasce Symposium, un'idea di futuro

Dall’anno scolastico 2021/2022, le Cotugnine e i Cotugnini dei Licei annessi al Convitto potranno usufruire degli spazi del Convitto, attualmente ubicato in via Ficara, per avere un luogo “tutto per loro”: pranzare insieme, studiare insieme, confrontarsi, fare sport, suonare, approfondire le discipline che interessano di più, avere un luogo per la redazione del giornale scolastico I Portici e per realizzare la radio web, per ridere, sorridere, recuperare e costruire socialità, vivere il liceo pienamente.

A chi è rivolto Symposium? A tutti coloro che viaggiano ogni giorno, a quanti hanno delle attività extra-scolastiche da svolgere e vogliono farlo in sicurezza, ma anche semplicemente a chi ha voglia di stare insieme nel dopo scuola.

La retta mensile sarà di 150,00 euro per 5 giorni a settimana oppure 90,00 euro per tre giorni a settimana (pari a € 8,00 euro al giorno per pranzo, attività pomeridiane e merenda – dalle 12:30 alle 18:00), ma le formule di fruizione del Symposium saranno il più possibile tarate sulle reali necessità.

La retta mensile prevede due pasti giornalieri (pranzo completo e merenda), assistenza di educatori professionisti, assicurazione, servizio navetta a sei posti, eventuale packed lunch per attività esterne, aule studio, sala video, aula multimediale, accesso pomeridiano in palestra, salotto per l’elaborazione condivisa di un momento di relax e … quanto emergerà dai bisogni espressi.

Sono previste “borse di studio” e agevolazioni per coloro che riferiranno esigenze particolari.

Educatori, collaboratori scolastici, cuochi professionisti, infermiere e guardarobiere costituiscono il personale addetto al Symposium.

Le studentesse e gli studenti attualmente frequentanti le classi prime, seconde, terze, quarte possono iscriversi entro il 25 gennaio; basta compilare, utilizzando l'account istituzionale, il modulo al seguente link: https://forms.gle/1TuLR3GYiSBWnq3M8

I nuovi iscritti ai Licei del Cotugno devono invece compilare il modulo a questo link: https://forms.gle/eUXku7z6ZJiK5Tx47

La quota di iscrizione è di € 26,00 da versare sul c/c intestato a Convitto Nazionale “Domenico Cotugno”

IBAN POSTE ITALIANE I T 9 7 P 0 7 6 0 1 0 3 2 0 0 0 0 1 0 3 7 9 8 5 6 8 4

Per ogni informazione scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.