Servizio Civile, Arci L’Aquila presenta progetto “Educare alle diversità”. Domande entro l'8 febbraio

E’ stato pubblicato il 21 dicembre 2020, il nuovo bando di Servizio Civile Universale. Fino alle ore 14.00 di lunedì 15 febbraio 2021 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.

Da quest’anno, ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma di intervento che risponde ad uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda uno specifico ambito di azione individuato tra quelli indicati nel Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale.

Tra i programmi finanziati, all’interno del Programma operativo nazionale - Iniziativa occupazione giovani (PON-IOG) “Garanzia giovani” è presente anche il Programma Educare alle diversità presentato da Arci servizio Civile L’Aquila.

Il programma si rivolge a giovani neet (not in education, employment or training, ossia giovani che non studiano, non lavorano e non seguono alcun percorso di formazione) oppure a giovani disoccupati, iscritti al programma Garanzia Giovani.

All’interno del programma è possibile scegliere uno tra i tre progetto:

- CONTAMINAZIONI 2020 presso ARCI L’AQUILA APS a L’AQUILA, 4 posti;

- CULTURA LIBERA TUTTI presso ARCI PESCARA a PESCARA, 4 posti;

- EDUCARE IN RISERVA presso la Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio del Comune di Pettorano sul Gizio, 4 posti.

Obiettivo comune dei progetti, in risposta alle criticità individuate, sarà quello di intraprendere percorsi di cittadinanza attiva promuovendo comportamenti di rispetto verso l’ambiente, educando alla cura dei beni pubblici e valorizzando le diversità ed il senso di appartenenza alla comunità favorendo un giusto orientamento al territorio al fine di sfruttare a pieno il potenziale di una sana esaltazione delle diversità.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

E’ possibile presentare domanda di partecipazione fino alle ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021.

Per maggiori informazioni martedì 26 gennaio 2021 alla 18 si terrà info Day che verrà trasmesso in diretta attraverso le pagine facebook di Arci Servizio Civile L’Aquila, della Riserva Monte Genzana e di Arci Pescara.