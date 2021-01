A L’Aquila nasce UNIONS!, una piattaforma blog che guarda al futuro vivendo il presente.

Sbarca sul web, a partire dal 22 gennaio, con la pubblicazione e messa online del proprio sito di opinioni, informazioni e commenti.

Il progetto è quello di fornire una buona informazione, libera e priva di filtri, ma anche quello di costruire un luogo di scambio, crescita ed incontro per tutte le ragazze e i ragazzi che contrastano il razzismo, il sessismo e l’emarginazione, per una società ecologista di libertà, eguaglianza e giustizia sociale, per coloro che sono pronti a costruire un futuro più giusto per tutte e tutti.

Ci rivolgiamo anche ai ragazzi e le ragazze del nostro territorio, cercheremo di coinvolgerli.

È per questo motivo che i promotori hanno voglia di raccontare il presente e il mondo dagli occhi dei giovani, da chi lo vive. Vogliamo dare voce a istanze sociali, alla cultura, alla musica e allo sport.

Unions è uno spazio ideato da giovani per i giovani, per dare spazio a chi non ce l'ha. “Il nostro scopo principale è proprio quello di rappresentare, di essere un presidio sociale, in particolare nel nostro territorio, per una generazione che è destinata ad avere un ruolo importantissimo in questo periodo storico. Faremo questo utilizzando tutti i mezzi a nostra disposizione, con creatività e coraggio”, dichiara il gruppo di lavoro. “L’idea è quella di arrivare a tutte e tutti coloro che la pensano come noi oppure hanno voglia di dialogare, dibattere e dire la loro, andando oltre gli schemi”.

La squadra di Unions è formata da Matilde Flati, Tommaso Cotellessa, Alessandra Tacconi, Lorenzo Rotellini, Laura D’Andrea, William Giordano, Nicolò Golia, Ilaria Bruno, Elia Miccichè, Dariush Liberale, Antonia Melaragni e Lorenzo Ricci. Il team originario racchiude diverse competenze e sensibilità, pieno di sfaccettature, pronto ad allargarsi e aprirsi ai nuovi compagni di viaggio che ne vorranno fare parte.

Sul sito www.unionsblog.com saranno disponibili tutti i contributi e le news. Inoltre, sarà rafforzata la presenza del blog anche sui social network: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e Telegram per rimanere sempre aggiornati.