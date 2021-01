L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila celebra la Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila organizza l’incontro con il restauratore Matteo Rossi Doria per illustrare lo smontaggio e il restauro del memoriale del blocco 21 del campo di Auschwitz-Birkenau, a cura di Elisabetta Sonnino, docente presso la scuola di restauro ABAQ.

In occasione di questa importante celebrazione l’ABAQ intende creare un collegamento sui temi complessi della memoria e dell’emotività, con la teoria e la pratica del restauro.

E’ possibile seguire l’iniziativa esclusivamente on line sul canale you tube dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila agli indirizzi: https://youtu.be/T6ANC1tMBJs ; https://www.youtube.com/abalaquila

Lo smontaggio e recupero del Memoriale Italiano di Auschwitz

La presentazione illustrerà i momenti salienti delle fasi di smontaggio e trasporto del Memoriale del Blocco 21 dedicato ai Deportati Italiani presso il campo di Auschwitz-Birkenau ed il suo recupero, restauro e riallestimento a Firenze. Un percorso singolare e complesso dal punto di vista tecnico quanto emotivamente doloroso poiché si è dovuto rimuovere l’allestimento del 1979, progettato e realizzato dall’ANED (Associazione Ex-Deportati Italiani), per sopraggiunte esigenze di riallestimento e uniformità delle modalità di documentazione richieste dalla Direzione del Museo di Auschwitz a tutti i paesi o comunità che hanno duramente sofferto la discriminazione e l’odio nei campi di sterminio nazisti.

Il Memoriale Italiano era stato concepito come una esperienza emozionale sviluppata in un percorso a galleria composta da 23 grandi dipinti montati su strutture arcuate, dipinti da Pupino Samonà, che evocavano i passaggi storici che hanno portato alle leggi razziali e allo sterminio degli ebrei. Durante il percorso era possibile ascoltare i versi di primo Levi e le musiche di Luigi Nono, composte appositamente per l’installazione.

Alla CBC (Conservazione Beni Culturali) sotto la Direzione dell’Istituto Centrale per il Restauro, è stato affidato l’ingrato compito, svolto durante l’inverno del 2014-2015, di smontare e riportare in Italia tutti i manufatti e le strutture facenti parte del Memoriale per depositarle presso il Complesso Ex3 messo a disposizione dal Comune di Firenze che ha successivamente promosso il finanziamento dell’adeguamento dell’edificio e il restauro e rimontaggio eseguito dai restauratori di Cooperativa Archeologia sotto la Direzione dell’Opificio delle Pietre Dure.