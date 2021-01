L’Anpi L’Aquila celebra la Giornata della Memoria con un evento online

“Quest’anno, a causa della pandemia, non potremo celebrare la Giornata della Memoria - come avremmo voluto - con una iniziativa pubblica, partecipata,“in presenza”, come facciamo ogni anno. E tuttavia, anzi proprio per questo motivo, l’ANPI dell’Aquila vuole comunque ricordare questo momento e organizza un’iniziativa sul web per onorare questa ricorrenza celebrata in tutto il mondo il 27 gennaio, data della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz”.

E’ la nota dell’ANPI L’Aquila che mercoledì 27 alle ore 17.30 trasmetterà online l’iniziativa celebrativa: l’evento sarà introdotto da William Giordano, segretario cittadino dell’ANPI, e vedrà intervenire Alessandro Vaccarelli, docente dell’Universitá dell’Aquila, Sabina Adacher, Preside del Liceo Bafile-Muzi e Maria Rosaria La Morgia, Presidente dell’associazione “Il Sentiero della Libertà.

“L’olocausto, con milioni e milioni di vittime innocenti, è stata la più grande tragedia del ‘900, consumata nei campi di sterminio della nostra Europa. Ricorderemo l’atrocità della Shoah, lo sterminio nei lager degli Ebrei, dei Rom, dei Sinti, degli oppositori politici, degli omosessuali ad opera dei Nazisti e dei loro complici, e rinnoveremo l’impegno a lottare ogni giorno contro le discriminazioni, le violenze, le oppressioni. La lotta per la pace, per la libertà, per la dignità di uomini e donne e per la giustizia sociale è una sfida quotidiana a cui nessuno può sottrarsi”.

L’evento si svolgerà sulla piattaforma Zoom e sarà trasmesso in diretta dalla pagina Facebook dell’ANPI dell’Aquila.